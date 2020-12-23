市場消息指出，蘋果自駕車最快將於2024年問世，讓市場對蘋果前景議論紛紛，這也使得蘋果股價周二收漲2.85%，投資人對於電動車大廠特斯拉的投機獲利了結情緒仍未止，加上蘋果自駕車消息推出後，該公司股價周二收跌1.46%。對此，財經專欄作家高燦鳴認為，從蘋果人事調動，以及與鴻海集團對電動車布局來看，消息並非空穴來風。

據《路透》日前引述內情人士指出，2014年蘋果啟動自駕車計畫不絕於耳，雖最近又有新消息，但蘋果至今仍未證實。內情人士透露，蘋果有意繼續推行自駕車計畫，搭配有突破性電池設計的自駕車，最快將於2024年推出。蘋果這款電池設計預計能大幅降低成本，但蘋果不回應此消息，特斯拉也指出，依照市場傳聞的蘋果電池設計，要到可以商用且量產，還有很長一段路要走。

據外國財經媒體報導，蘋果IA總監John Giannandrea準備接管自駕車部門，代表蘋果對AI業務發展自駕車事關重要。高燦鳴指出，在鴻海董事長劉揚偉帶領下，今年1月先是宣布進入電動車領域，並與裕隆合作成立合資公司，今年10月正式推出MIH電動車軟硬體開放平台，將以成為電動車的安卓系統為目標。

鴻海計畫讓MIH平台的首款開發工具「EV Kit」，於2021年4月起交付，這樣一來客戶就能透過這些技術打造車款，高燦鳴認為，這能證明蘋果可以不同於OEM業者，將設計與生產分開，他認為鴻海有能力可以做到。不過此觀點，特斯拉執行長馬斯克表達反對意見。

據《DigiTimes》報導，供應鏈消息指出，蘋果低調推進Apple Car計畫，一直以來動作頻頻，包括持續挖角Tesla等車廠高層及研發工程師，快速拉升研發技術與累積電動車專利實力。近期則傳出已確立在美設廠，並傳出蘋果早就找上台積電共同研發Apple Car晶片，預估2024~2025年Apple Car就會亮相。

高燦鳴指出，蘋果至少在準時交貨與品質上，贏過特斯拉表現，但目前影響特斯拉市值繼續成長的不是技術問題，而是生產能力不足。也因如此，特斯拉今年12月初啟動今年以來第二次50億美元再融資計畫，市場指出，可能是要收購一些小車廠，來擴張特斯拉產能。

蘋果曾經也面臨過可以直接進入電動車市場的機會，就是特斯拉Model 3項目面臨困境，馬斯克一度找上蘋果執行長庫克，想以與目前特斯拉市值相比10分之1的價格談論收購事宜，庫克「拒絕會面」。馬斯克在推文針對蘋果打算推出自駕車議題，「如果是真的，那很奇怪」。

(中時新聞網)