萊豬行政命令將在明天展開表決大戰，國民黨團晚間在濟南路上舉辦「反萊豬護食安」晚會，並夜宿備戰明天的表決。國民黨主席江啟臣壓軸登場，他預判明天民進黨團將再次挾多數暴力輾壓民意，他請民眾緊盯投下贊成萊豬進口的立委，並強調明天絕對不是最終的戰場，要民眾明年8月28日以公投「沒收萊豬」。

基於防疫優先，國民黨團下午緊急取消動員群眾參加「反萊豬護食安」晚會，晚間仍有近百名民眾到場，藍委輪番上陣發表反萊豬主張後，反萊豬的民團演唱〈可憐的台灣豬〉、〈瘦肉精牽亡歌〉等歌曲，並演出「萊豬我不吃」行動劇，開嗆「民進黨是害人精，勞工不吃瘦肉精」，並高唱「反毒豬戰歌」鼓舞士氣。

立法院明天表決萊豬行政命令，根據民進黨團掌握的票數，包含黨籍立委、台灣基進陳柏惟、無黨籍趙正宇、林昶佐合作，若無人投錯票，已有64票，遠過半數。反萊豬聯盟發言人李建誠向綠委喊話，只要有8名綠委投下廢紙萊豬行政命令的贊成票，就能擋下萊豬進口，希望他們記得民進黨創黨精神，心中要有人民與良心。

1122秋鬥遊行總召林子文表示，勞工與公民團體，拚命提出科學證據、研究報告，讓民眾知道萊豬是毒豬，但媒體完全被綠化，這類聲音的傳播很微弱，政府又鋪天蓋地的查水表，抹黑勞工團體。

林子文點名退輔會主委李文忠，過去搞勞工運動，捍衛勞工權益，現在吃香喝辣，對於榮總對醫師蘇偉碩不公平處分，不聞不問，此外前勞委會副主委、神腦公司董事長賴勁麟，任意調職工會理事長。

國民黨主席江啟臣壓軸登場，他痛批，蔡政府選前說一套，選後做不到、做一套，永遠的雙重標準，別人不可以，他做卻都對，一旦質疑就被查水表、移送法辦，至今蔡英文都未到國會說明為何開放萊豬，也不願和在野黨辯論。

江啟臣說，蔡英文老是說開放萊豬進口，是為了國家利益，但他覺得，人民不健康，遑論國家利益，因此，先前他遇到AIT處長酈英傑時，都明講反對萊豬的立場，「不光是我，包含國民黨團，以及國民黨上下，遊行辦得這麼大，立場還不清楚嗎？」

江啟臣預料，明天民進黨團將再次挾多數暴力輾壓民意，他請民眾明天緊盯立法院表決結果，看那些委員不顧民意、屈從黨意投下贊成開放萊豬進口，代表代議制度失能，要對歷史負責。他信心喊話，明天絕對不是最終的戰場，下周開始展開第二階段公投連署，遍地開花，明年8月28日直接訴求民意，由人民自己做主，才是真的民主。

最後，江啟臣率藍委將手中的蠟燭，排成台灣圖案，象徵守護所有台灣人民的健康與食安，所有藍委今晚夜宿濟南路，備戰明天的表決大戰。

(中時 )