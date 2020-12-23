持有古董操作槍是不是會違法？《尖端科技軍事雜誌」編輯李思平先生，在今年的軍事-戶外-玩具槍用品展期間，買了2把古董模型步槍，並在自己的臉書頁面上示範古董槍的射擊流程，卻引來大麻煩，警察局認定該槍具有射擊力，持有就是違法。對此李思平感到無言，表示「何曾看過槍擊事件與古董槍有關？」

今年11月28、29、30日這三天，在台北市信義區的世貿一館，有一場「2020年 台灣國際軍事/戶外/玩具槍用品展」(2020 MOA Exhibition)的活動，吸引許多軍事愛好者的前往，該展示會大略可分為生存遊戲與軍警用品，以及軍事愛好收藏品，包括國內幾個著名的軍事社團、出版社、媒體，甚至青年日報都有攤位。

此外，還有古代武器的展示與販售，陳列著仿古刀、劍、戟、斧、盾，以及各種類型的古董槍，包括火繩槍、燧發槍、早期步槍、轉輪步槍等等。讓參觀者有穿越時空，如同在古代戰場的感覺。許多著名熱門電影，包括「神鬼奇航：加勒比海盜」、「維京傳奇」、「末代武士」、「1917」電影中的武器，都能在展示期間看的到。而且代理商也相當大方，同意參觀者可以觸碰或是模擬操作。這些精美的仿古武器非常漂亮，在許多熱門電影參觀者都感到大呼過癮。

對古今中外武器都有興趣的李思平先生，也在活動期間示範這些古董槍如何操作，包括一把燧發槍，以及槓桿式步槍的射擊流程，將自己的示範短片放在網路上，他在覽會期間購買1把亨利來福槍，和一把溫徹斯特M1866槓桿式步槍，也算是為代理商捧個業績。

沒想到這兩把仿古槍卻引來麻煩，警方約談他交代兩把槍的性能，他也帶著槍前往，當天地方派出所認定沒有問題，但是卻在幾天後，警察局鑑識小組認定「槍枝要沒入還要裁罰」，理由是「有撞針，擊錘撞擊後，會對槍膛內的油泥造成凹痕」。

在台北市貿展覽館辦的活動期間，購買的商品被認定非法武器，這真不知從何說理。(攝影/江飛宇)

李思平把自己的遭遇在網路上告知，令許多軍事迷都感到大惑不解，紛紛為他抱不平。首先，槍支是在公開合法活動展示與販賣的，如果持槍有問題，那麼活動從一開始就不會准許才對。

再者槍支的威力豈是看槍內機械結構是否打出痕跡來確定？「仿古槍裡那麼粗的xx能叫撞針嗎？」

李思平所遇到的麻煩與困擾並非個例，今年所修定的《槍砲刀槭管制條例》，對槍類模型管制的更嚴格，嚴格到離譜的程度。代理商翔準軍品生存遊戲在12月3日在臉書上通知，「中世紀燧發槍模型槍被認定操作槍，需要報繳」，使得該公司只好將已經進口的燧發槍送往警局。

網友留言「誰會拿這種槍搶銀行或黑道火拼？」、「這種槍會拿來改造作案的我只能說算你厲害」、「先「禁」國家」、「有效距離不到3公尺的老古董，裝彈高達3分鐘，拿出去作案不被笑，我輸你」

【重要公告❗️❗️】【中世紀燧發槍模型槍 再剛剛得知 最新消息為 被認定操作槍 需要報繳，109年12月11日後 在無相關單位核准發照下 不得 販售 轉讓 持有】 因應新的修正條款 查禁模擬槍... 由翔準軍品生存遊戲 airsoft 發佈於 2020年12月3日 星期四

李思平表示，目前要求送中央警政署來檢驗，以確定這種模型槍是否有傷害力。

(中時新聞網)