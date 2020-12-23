東港24歲蔡泓豈不畏疫情，返鄉創業賣義大利麵，誓言要讓消費者不上餐廳也能吃到星級美食。（謝佳潾攝）

東港24歲蔡泓豈不畏疫情，返鄉創業賣義大利麵，誓言要讓消費者不上餐廳也能吃到星級美食。（謝佳潾攝）

東港24歲蔡泓豈不畏疫情，返鄉創業賣義大利麵，誓言要讓消費者不上餐廳也能吃到星級美食，而途中雖遇上「磐石艦」擾亂，使好不容易撐起的業績瞬間崩盤，但靠著實力苦撐後又起死回生，至今擁有穩定客源打出一片天。

蔡泓豈曾在高雄餐廳工作，去年萌生返鄉創業念頭，他說，「廚藝學到一個階段，好像只有創業能證明自己的功力」，因此在多數人反對的狀況下，他毅然決然展開創業之路，計畫回到家鄉、也是海鮮美食戰地的東港賣義大利麵，不料當萬事具備時竟遇上疫情。

蔡泓豈本就計畫3月開幕，但卻發生全球性嚴重疫情，當下又有人勸他不要開，但他決定依照計畫走，一來因原先設定做外賣、預設影響可能不大，二來實在太想讓消費者知道、不用上餐廳也能享受到星級美食不是夢。

然而，他的堅持在開幕初期馬上受挫，除受疫情影響外，西餐在東港美食市場的接受度不大，不過當他堅持以平價賣高檔西餐後，漸漸吸引不少上班族客群，不料好不容易好轉的業績竟又遇上「磐石艦」擾亂，生意瞬間慘兮兮，幸他依舊不氣餒堅持下去，至今又靠實力起死回生。

「好樣在洗三溫暖。」他笑說，創業真的不容易，尤其是在疫情期間，心情真的是跟著業績起起落落，不過能在疫情期間建立起的客群，相信也是最堅固的一群。

(中時 )