馬來西亞對中、韓、越部分扁鋼 課反傾銷稅 22:002020/12/23 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞國際貿易暨工業部周三表示，已對中國、韓國與越南等進口的部份扁鋼產品課反傾銷稅，直到2025年12月11日為止，稅率從最低2.18％到最高37.14％之間。因為調查後發現這些國家出口至馬國的鋼材售價，甚至較其本國售價還要低。 關鍵時刻取消反萊豬抗爭 港媒懷疑國民黨也向美國低頭 電子成交量連三凍 指數力守月線 (工商 ) #反傾銷稅 #售價 #馬來西亞 #扁鋼 #馬來西亞國際 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 反萊豬 屏東食安自治條例過關 04:102020/12/24 地方新聞 反萊牛硬指反狂牛 2012畫面會說話！老柯昨是今是 選擇忘記還是不願想起 04:102020/12/24 政治要聞 蘇偉碩：烏鴉閉嘴還是烏鴉 會繼續發聲反萊豬 11:272020/12/24 政治 站6成民意這邊 羅智強喊罷免12萊委 04:102020/12/24 政治要聞 中俄外長通話 合作抵制美打壓 04:102020/12/24 話題觀察 東鋼漲H型鋼 中龍可望跟進 04:102020/12/24 證券．權證 尾牙停辦潮 12月餐飲業恐翻黑 04:102020/12/24 財經焦點 陸學者：印度拿什麼讓美充當戰略棋子 09:202020/12/24 兩岸 嚴防壟斷 社區團購九不得 04:102020/12/24 全球財經 中俄轟炸機戰略巡航 逼近釣魚台 04:102020/12/24 話題觀察 社論／深層民意將在2022算總帳 04:102020/12/24 時論廣場 財經熱門新聞 雪紅阿姨「大喜日」第3支飆股掛牌 散戶抽中現賺8.8萬 - 財經 它正奪取世界經濟的王位？ 德媒：歐美只能觀望 - 財經 《類股》晶電、隆達最後交易日 股價華麗轉身 - 財經 遭川普一刀斃命 專家爆第二個華為死期快了 - 財經 經濟繁榮全靠中國 澳學者：應拒美用中澳關係評估同盟忠誠度 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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