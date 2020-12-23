馬來西亞國際貿易暨工業部周三表示，已對中國、韓國與越南等進口的部份扁鋼產品課反傾銷稅，直到2025年12月11日為止，稅率從最低2.18％到最高37.14％之間。因為調查後發現這些國家出口至馬國的鋼材售價，甚至較其本國售價還要低。

(工商 )