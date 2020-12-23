法國總統馬克宏辦公室周三表示，馬克宏上周四新冠肺炎檢測結果為陽性後，健康已持續好轉。他依規定七天自我隔離，期間繼續遠距離工作。馬克宏說自己做為康復者，工作效率有點慢，但仍繼續把包括抗疫和英國脫歐談判等列為優先處理任務。

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