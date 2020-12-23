馬克宏上周確診新冠肺炎 病情正持續好轉 21:592020/12/23 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國總統馬克宏辦公室周三表示，馬克宏上周四新冠肺炎檢測結果為陽性後，健康已持續好轉。他依規定七天自我隔離，期間繼續遠距離工作。馬克宏說自己做為康復者，工作效率有點慢，但仍繼續把包括抗疫和英國脫歐談判等列為優先處理任務。 境外移入＋6自菲律賓、印尼入境 皆持陰性報告確診 綠委何志偉身體不適做新冠篩檢 報告明天中午前出爐 (工商 ) #馬克宏 #確診新冠肺炎 #法國總統馬克宏 #辦公室 #新冠肺炎檢測 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 4大藥廠相信自家疫苗 能對抗變種新冠肺炎病毒 22:102020/12/23 財經 北京一社區疑有新冠病例 實行封閉管理萬人核酸檢測 19:142020/12/23 兩岸 高雄女居檢14天後揪團吃鍋 驚爆確診9友人隔離 16:212020/12/23 生活 253天本土零確診破功 威欣利實業今捐20萬片幼兒口罩 16:442020/12/23 寶島 本土0確診破功 散戶有接耶誕老公公大禮？ 19:012020/12/23 財經 新冠肺炎出現本土個案 蔡清祥嚴格要求所屬機關嚴密防疫 18:362020/12/23 社會 沾滿尿搶救機上新冠病患 他現可怕症狀：像被火車撞 16:162020/12/23 國際 新冠不夠看 專家警告世紀奪命病毒在後頭 00:012020/12/23 國際 川普嗆國會1人只給1.7萬太丟臉 促發近6萬紓新冠困 09:342020/12/23 國際 發病10天後應無風險 指揮中心：討論放寬確診者返台條件 17:302020/12/23 生活 確診機師恐害防疫破功 藍營女戰神：叫紐西蘭要賠 16:482020/12/23 政治 財經熱門新聞 遭川普一刀斃命 專家爆第二個華為死期快了 - 財經 它正奪取世界經濟的王位？ 德媒：歐美只能觀望 - 財經 死敵超車變翻車？ 台積電3奈米驚爆大客戶搶首波產能 - 財經 台塑新戰場3／壽命多2年重量少30% 台塑開發「鋰鐵電池」力拚電動車 - 財經 「大陸為什麼沒有台積電？」 陸專家苦思給答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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