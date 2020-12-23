黃鐙輝加入華視《黃金年代》主持陣容，與王彩樺、沈文程一同攜手主持新一季節目，23日正式進棚首錄，甫卸下主持棒的許富凱，也以來賓身分回歸演唱。黃鐙輝過去就是招牌單元「黃金廣播劇」常客，從節目來賓晉升成為主持人，他說：「可以跟小時候的偶像沈哥、台灣濱崎步一起主持，跟做夢一樣。」並期待能展現歌喉，逗趣表示：「終於可以讓觀眾知道，演員只是我的表面工作，我的真實身分是一位歌手。」

黃鐙輝被問是否有收視壓力，他直言壓力滿大，但也開玩笑說：「我在濁水溪以南滿罩的。」並透露日前去雲林拍戲，完全感受到南部鄉親的熱情，不僅有店家請他吃飯，遇到下雨沒帶傘，還有鄉親幫忙叫車送他去飯店。王彩樺幫腔肯定，黃鐙輝之前錄的幾集收視表現都不錯，現場他們也搞笑分配起收視負責區域，王彩樺管濁水溪以北、黃鐙輝負責濁水溪以南，山區和海岸區域則交給沈文程，逗得現場笑聲不斷。

許富凱（左）與黃鐙輝逗趣互拚金曲獎。（華視提供）

許富凱卸下《黃金年代》主持棒，老搭擋沈文程、王彩樺相當不捨，三人合作至今超過1年半，培養出極佳默契，許富凱表示自己和華視十分有緣，第一次演戲就是華視《鬥陣來鬧熱》，「這一年半學到很多東西，兩位前輩都給我很多機會」。沈文程透露自己從許富凱18歲看著他長大，過程不斷進步，也不忘開玩笑說：「他現在一離開，以後我在節目中就要唱更多的歌，我很辛苦耶。」大家也祝許富凱新專輯《拾歌》與拾歌台北小巨蛋演唱會大賣。

(中時 )