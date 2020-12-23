民進黨立委高嘉瑜熱愛唱歌，她本人出席各種活動時也不吝嗇地分享自己的歌喉，時常掀起網友們熱烈討論，更封她為「港湖胖虎」。而她今(23日)在政論節目中又再度高歌一曲，結果立刻讓主持人趙少康忍不住「摀住臉龐」，一旁的節目來賓也都紛紛低頭、憋住笑容。
高嘉瑜為慶祝該節目《少康戰情室》YOUTUBE頻道點閱破百萬，於是重現經典歌曲《煎熬》，正要開唱之前，趙少康還問「是要唱折磨嗎？」隨後高嘉瑜立刻陷入歌手模式，閉眼又神情專注地高唱副歌，將近一分鐘的開唱，卻讓趙少康頻頻低頭憋笑，更一度摀住臉龐。
一旁的來賓也都露出「微妙」表情，大家都笑到忍不住雙手遮臉，後來趙少康更開玩笑地說，當共機擾台時，乾脆直接撥給對方聽，然後對方就自動解體了。
網友見到畫面後，則都紛紛替在場人士感到崩潰，紛紛留言「短短1分鐘，宛如一辈子。這不是煎熬？什麼才是煎熬！」、「趙少康真的煎熬了」、「嘉瑜用了洪荒之力」、「夭壽哦！老趙血壓都牙起來了」、「煎熬中的煎熬」、「別唱啦！！！！共軍投降啦」。
(中時新聞網)
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