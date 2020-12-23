全台知名的「檢舉魔人」蘇大媽因侵入醫院滋擾案，被法院依違反醫療法與侵入住宅罪判刑5個月確定。台南地檢署通知她23日到案執行，但因她財務有困難，經折騰5小時後，檢察官准予易科罰金並分3期繳納，蘇婦晚間7點繳納第一期罰金後被請回。
據查，2018年9月12日下午2點，蘇婦前往台南市中西區某復健科診所，抱怨先前的櫃檯人員、醫師態度不佳。櫃檯人員雖退掛號費，但蘇婦仍走向治療區，質問在場何人為主管，要求主管出面。
正在替病患治療的林姓物理治療師要求蘇婦離去，對方拒不離開，還持行動電話近距離拍攝林男，林男制止仍不停止，並在旁咆哮、謾罵，與其他病患發生爭執，經警到場逮捕後，被台南地方法院依醫療法妨害醫事人員執行醫療業務罪判處徒刑4個月，得易科罰金。
經蘇婦上訴二審，台南高分院認定蘇婦不尊重診所醫療專業，動輒指責診所人員，無視醫療人員與病患權益，改判刑5月，得易科罰金。最高法院11月11日駁回蘇女上訴，全案確定。
(中時 )
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