傳染力更強的變種新冠肺炎病毒削弱全球經濟快速復甦的期望，鎳期貨價23日大跌至兩周低點。上海期交所3月期鎳23日盤中一度暴跌5.9％，降至每公噸人民幣121,160元（約18,520.61美元），創12月9日來新低，終場跌幅收窄至3.6％，收在124,010元。倫敦金屬交易所（LME）三個月期鎳23日盤中挫低1.9％，報每公噸16,295美元，寫下12月8日以來新低紀錄。

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