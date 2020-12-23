變種病毒引發憂慮 鎳期貨價大跌至兩周低點 22:102020/12/23 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 傳染力更強的變種新冠肺炎病毒削弱全球經濟快速復甦的期望，鎳期貨價23日大跌至兩周低點。上海期交所3月期鎳23日盤中一度暴跌5.9％，降至每公噸人民幣121,160元（約18,520.61美元），創12月9日來新低，終場跌幅收窄至3.6％，收在124,010元。倫敦金屬交易所（LME）三個月期鎳23日盤中挫低1.9％，報每公噸16,295美元，寫下12月8日以來新低紀錄。 英國發現南非新變種病毒 同樣更具傳染力 操盤心法－多空因素紛雜，指數空間有限 (工商 ) #期貨價 #日盤中 #變種病毒 #引發 #憂慮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 佛奇憂變種已入侵 輝瑞測試免疫力 04:102020/12/24 焦點要聞 糟了 美專家憂新冠疫苗對英變種病毒療效 10:242020/12/24 國際 疫苗研發嚴重落後 已成國安問題 04:102020/12/24 焦點要聞 病毒變異 防護到位不用怕 04:102020/12/24 話題觀察 就買台積電2／整張50萬買不下手甭慌 可定期定額零股or買黑不買紅來回操作 08:422020/12/24 財經 英變種病毒攻陷亞洲 繼香港之後 新加坡出現首例 09:112020/12/24 國際 防變種病毒 加拿大禁英國航班入境延長至1月初 10:082020/12/24 國際 疫苗抗變種病毒 4藥廠有信心 04:102020/12/24 全球財經 太陽能股多點開花 股價放閃 04:102020/12/24 證券．權證 烏魚子開盤價跌 產季尾聲喊漲 04:102020/12/24 地方新聞 新聞早班車》足跡竟有隱藏版 國民黨議員怒轟中央 06:312020/12/24 政治 財經熱門新聞 雪紅阿姨「大喜日」第3支飆股掛牌 散戶抽中現賺8.8萬 - 財經 它正奪取世界經濟的王位？ 德媒：歐美只能觀望 - 財經 《類股》晶電、隆達最後交易日 股價華麗轉身 - 財經 遭川普一刀斃命 專家爆第二個華為死期快了 - 財經 台塑新戰場3／壽命多2年重量少30% 台塑開發「鋰鐵電池」力拚電動車 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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