匯市怎麼賺？外匯交易室高手只有一句話：有波動、就有賺頭！近一周來的英鎊激情表現，單日震盪近3個百分點，反映了變異病毒對英國經濟的打擊，加上美元走軟明確，外銀財富管理認為，若懂得利用匯率波動創造收益，有助於短期間增加收入，若不想太辛苦盯著匯市盤勢，就看準在低點佈局英鎊和歐元的部位，會是2021年外幣理財的第一基本功。

瑞銀財富管理投資總監辦公室23日指出，全球經濟再度被疫情陰雲籠罩，但必須說，這是市場短暫調整、放眼長期布局的時機。

美元已步入周期疲弱，投資人該進場的是歐元和英鎊。瑞銀財富管理指出，基於歐元對美元匯率在2017、2018年曾於1.255價位「到頂」， 2020/12/17近期最高價到1.227，估計不少短期投資者在這個價位獲利了結，實際上有助於匯市多空籌碼的清理，在經濟活動受限下，短期內歐元估計繼續在1.20至1.25美元區間震盪，對於未來12月個的目標價，瑞銀則上調到1.27。

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