苗栗小轎車雨中猛撞電線桿 車頭全毀衝入草叢 女駕駛受困（翻攝畫面）

苗栗縣苑裡晚間發生自撞車禍。一輛小轎車疑似因為天雨路滑視線不佳，在行經苗40線苑東里路段時，車輛失控撞上電線桿後，衝入草叢車頭全毀， 駕駛座一名女子受困。

警方接獲報案趕抵現場，發現駕駛座中有一名女性受困，待警消到場緊急將她救出送醫，女性駕駛因為衝擊力大過大而送醫。初步調查，女子並未酒駕，研判可能是雨天視線不佳肇禍。

苗栗小轎車雨中猛撞電線桿 車頭全毀衝入草叢 女駕駛受困（翻攝畫面）

(中時新聞網)