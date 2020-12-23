小轎車雨中猛撞電線桿 車頭全毀衝入草叢 女駕駛受困 22:112020/12/23 中時新聞網 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗小轎車雨中猛撞電線桿 車頭全毀衝入草叢 女駕駛受困（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗小轎車雨中猛撞電線桿 車頭全毀衝入草叢 女駕駛受困（翻攝畫面） 苗栗縣苑裡晚間發生自撞車禍。一輛小轎車疑似因為天雨路滑視線不佳，在行經苗40線苑東里路段時，車輛失控撞上電線桿後，衝入草叢車頭全毀， 駕駛座一名女子受困。 警方接獲報案趕抵現場，發現駕駛座中有一名女性受困，待警消到場緊急將她救出送醫，女性駕駛因為衝擊力大過大而送醫。初步調查，女子並未酒駕，研判可能是雨天視線不佳肇禍。 苗栗小轎車雨中猛撞電線桿 車頭全毀衝入草叢 女駕駛受困（翻攝畫面） 台74線兩車追撞起火1駕駛成焦屍 目擊者曝撞前現場 深夜清涼妹雙腳翹放車前霸佔副駕 車主哭哭：玻璃全腳印 (中時新聞網) #受困 #小轎車 #車頭 #全毀 #衝入 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市公車撞警用機車 員警癱坐馬路臉掛血痕 14:162020/12/23 社會 國道1連環轎車無剎車猛撞拖吊車 車頭全爛駕駛骨折 10:582020/12/22 社會 台女詭異失蹤1／台裔女太魯閣離奇失蹤 家屬控閃婚夫謀殺毀屍祭百萬尋人 07:532020/12/23 社會 男精神狀態不佳 戴安全帽全裸騎車上路撞上小貨車 15:402020/12/22 社會 台74線發生三車追撞 幸無人傷亡 20:082020/12/22 社會 打敗孔劉玄彬孫藝真 2020韓國十大年度演員冠軍是她 00:472020/12/23 娛樂 5G先聲奪人！聯發科營收直逼3千億 要從台積電戰將說起 18:252020/12/23 財經 豐收富利類全委保單 三強聯手守護小資族群 10:422020/12/23 財經 社宅陽台巨無霸 北市議員促占比設限 04:102020/12/23 地方新聞 警隱匿案情？高雄深夜爆鬥毆 消防通報竟變「急病」 10:182020/12/23 社會 虎科大情侶機車突「左切」遭撞影片曝光 網嘆：駕駛好衰 09:592020/12/22 社會 社會熱門新聞 虎科大情侶機車突「左切」遭撞影片曝光 網嘆：駕駛好衰 - 社會 社會10點檔》蛇蠍美女揹7命 整容躲20年落網 3大謎團待解 - 社會 北市公車撞警用機車 員警癱坐馬路臉掛血痕 - 社會 衣服沒脫完就結束 夫只硬2分鐘 妻：天氣冷拒嘿咻 - 社會 收500請男網友「內射」女友 渣男躺床下接力嘿咻 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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