台積公司今年因疫情關係取消員工運動會，並提撥經費以「棒助小英雄」計畫跨界攜手球芽基金與原棒協，今在新竹大同國小舉行記者會，宣告計畫正式啟動。

周思齊從創辦球芽基金至今七年，除了每年獎勵品學兼優的棒球小選手，並與花蓮文化局合作進行棒球閱讀教育推廣，且有四位小選手在球芽基金協助下前往日本高校求學，長年回饋基層並重視教育與閱讀的理念獲得台積公司的認同，在台積公司力挺下，球芽基金2021年將服務的觸角延伸到台積公司所在地－新竹。

台積公司副總經理張宗生表示，台積公司運用這筆預算支持基層棒球，延續運動會精神，不僅為孩子打好教育根基，台積同仁也將陪伴孩子一起勇於築夢。周思齊感謝台積電對於球芽基金的認同，並表示球芽基金希望奠定小朋友基礎教育並非為了培養孩子成為職棒選手，而是為了讓這些孩子成為優秀的公民。

台積電棒助小英雄計畫的合作對象為球芽基金與原棒協，今天周思齊與林智勝都分別代表協會出席記者會，並與透過雙開球儀式宣告計畫正式開跑。

周思齊林智勝與大同國小棒球隊及志工合照。（球芽基金提供）

(中時 )