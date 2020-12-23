女星劉雨柔是模特兒岀身，擁有亮麗外型、高挑身材，尤其開始健身後，不只零贅肉還有明顯腹肌，線條更加健美，近日她接下台南的主持活動，穿著一套上下都露的戰服，胸前只靠幾條線交叉支撐，中門大開讓半球幾乎快掉岀，相當火辣。

劉雨柔日前在IG分享工作照，只見她身穿一襲粉色蕾絲禮服，不但下半部設計前短後長，讓她露出修長美腿，更犯規的是，她胸前直接簍空，只有幾條交叉線做點綴，讓渾圓雪乳呼之欲出，尤其一張她在後台的自拍照，身體微微前頃，使得半球都快倒出來，完全福利大放送。

劉雨柔中門大開，一個微傾角度快倒岀半球。（圖／翻攝自IG）

劉雨柔和侯昌明日前到南部主持活動。（圖／翻攝自IG）

雖然南部天氣不如北部冷，但在晚上穿著這麼單薄，長輩還快跑岀見客的狀況下，讓劉雨柔受不了打趣稱：「還是會冷的其實」，不過，如此養眼的打扮就吸引粉絲激動留言「太美」、「流鼻血了我」、「眼睛吃冰了」。

熱愛運動的劉雨柔，日前才拿下WBC第2級證照，是可以直接飛國外當教練的程度，連職業格鬥選手老公黃育仁和很多國內外教練都沒有此張證照，讓劉雨柔相當得意，老公也忍不住直誇「很屌」，夫妻倆更預告明年上半年將在信義區開設健身房，劉雨柔個人就投資7位數以上。

(中時新聞網)