蔡英文執政之後兩岸關係日趨緊張，尤其今年大陸軍機繞台次數創歷史新高，使許多民眾憂心忡忡。對此台大政治系教授石之瑜主張，台灣應把反戰當成價值， 而非只反對別人侵略台灣，卻一邊支持美國的侵略戰爭。而若能讓台灣成為非戰、中立區域，台灣不再會成為美國用於挑釁大陸的基地，大陸也將不再有必要對台灣動武。

石之瑜今晚受邀在「無國界人權觀察團」舉辦的論壇主談時指出，反戰本身就是一個價值而非戰略或策略，如今兩岸局勢緊張，台灣應把反戰當成價值，而不是只反對與特定對象發生戰爭或反對特定戰爭。如果盟友侵略別國，我們也反對 才叫反戰。台灣如今談反戰很虛偽，重視的不是和平價值，只是自己的安全，2003年美國入侵伊拉克，竟然還有立委要求派海軍陸戰隊參戰。

石之瑜進一步指出，幫著美國去全世界打別人是違反和平的，而如果台灣能真正成為非戰、中立區域，不管是美國或大陸想對付台灣都不容易，因為都會遭到其他國家反對。

因此石之瑜建議兩岸共議非戰協議，如果兩岸共議非戰，日本將不再有正當理由修改非戰憲法。且台灣非戰價值建立後，大陸也不用再怕台灣變成美國挑釁大陸用的基地，就沒有必要對台灣動武。而且中共建政之後打過的戰爭全部是自衛反擊戰，所以就算解放軍變成自衛隊也沒有影響，如果大陸簽了和平憲法，還可以遏止印度炒作大陸將入侵的說法。

另一位主談人前世新大學法學院客座教授黃維幸也指出，對美國而言，未必非要守住台灣，如果大陸在台海已取得絕對優勢，美國可能就無法救台灣。因此民進黨一面倒親美反中的政策，解決不了台灣面臨的困境。

(中時 )