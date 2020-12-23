美國萊豬叩關倒數，24日立法院將投票表決萊豬相關行政命令，國民黨台北市議員羅智強堅持反萊豬立場，這幾日發起「懸崖勒豬，別護萊豬」活動，號召網友留言灌爆挺萊豬立委臉書。同時，根據一份最新網路民調結果顯示，若這些立委投下贊成票，絕大部分網友都表示會降低對他們的支持度。

入口網站《YAHOO》以「如果你的區域立委投票贊成通過萊豬行政命令，會影響你對他的支持度嗎？」為題進行網路投票，投票時間為23日至26日，截至晚間10點30分，已有超過1000名網友參與投票，表示會降低支持的有948票，表示不會影響的則有54票，比例十分懸殊。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

表示會降低支持的網友表示，「我的健康都不顧了幹嘛支持你」、「與民意相左，執意挺萊豬開放的立委，接下來就是讓民意反撲罷免他（她）」、「我有家人要照顧」、「不鳥民意選他幹嘛」。

表示不會降低支持的網友則指出，「本來就不支持了～何來影響可言」、「我還是支持」、「一個事情就要改觀，民眾也太膚淺」「不要為反對而反對」。

(中時新聞網)