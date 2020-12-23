宏碁創辦人施振榮23日表示，將扮演一個文化與科技產業的共創平台，產官聯手推動藝文產業生態新體驗。他從宏碁退休後重披戰袍，領軍的科文雙融公司已打造兩個藝文數位展演生態新平台—「雙融域」、「雙融藝」，雙融域在台北101，將以5G、8K新科技打造台灣最前瞻的數位展演平台，預計明年5月試營運。

行政院科技會報辦公室23日委託文化科技發展聯盟及科文雙融公司舉辦文化科技產業應用策略座談會，邀集政府相關單位、文化內容業者、文化科技業者、科技業者、文化場館等代表對話。

身兼文化科技發展聯盟召集人的施振榮表示，台灣表演藝術目前面臨的困境，主要在於國內市場規模太小，每一場演出複製成本太高，研發、道具、前期投資往往無法回收；再者，創作者多偏向內容開發，卻缺乏以市場目標為導向的創作思維。

對此，科文雙融將藉由科技的創新創價，引領永續經營的模式，提高表演藝術整體商業價值，以策略合作與結盟形式，整合平台經營為導向，擴大應用規模，推動可複製與規模化的市場商業模式，進一步向國際輸出。

科文雙融是台灣首家以文化科技為核心業務的整合顧問與種子基金投資公司，去年12月成立，初期募集4,000萬元資金開始運作，已打造雙融域、雙融藝等兩個藝文數位展演生態平台。

其中，雙融域在台北101，攜手中華電、台達電等大廠，以5G、8K新科技打造數位展演平台，並以8K、4K、2K投影機打造全沉浸式投影空間，整合智慧環控系統與5G專網。

雙融藝則整合行銷、電子售票網提供智能服務，建立藝文團體與消費者供需兩端互利的平台，已廣邀果陀劇場、故事工廠、灣聲、AM創意等策略夥伴，參與規劃或投資。

(工商 )