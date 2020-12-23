美國黃豆期貨在22日衝上逾6年新高後，投資人在聖誕假期前了結獲利，黃豆連續四日漲勢止步。不過南美氣候因素恐影響供給，抑制黃豆跌幅。芝加哥期貨交易所（CBOT）3月黃豆期貨22日收在每英斗12.56美元，創2014年6月以來最高收盤紀錄，23日盤中期價下跌0.3％，報每英斗12.4675美元。黃豆期貨價雖然自高點下滑，但交易員表示，南美洲供應疑慮為價格帶來支撐。

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