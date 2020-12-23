投資人了結獲利 黃豆連四日漲勢止步 22:272020/12/23 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國黃豆期貨在22日衝上逾6年新高後，投資人在聖誕假期前了結獲利，黃豆連續四日漲勢止步。不過南美氣候因素恐影響供給，抑制黃豆跌幅。芝加哥期貨交易所（CBOT）3月黃豆期貨22日收在每英斗12.56美元，創2014年6月以來最高收盤紀錄，23日盤中期價下跌0.3％，報每英斗12.4675美元。黃豆期貨價雖然自高點下滑，但交易員表示，南美洲供應疑慮為價格帶來支撐。 病毒變異引恐慌 英淪國際棄兒 外資買大陸股債 今年已破兆元 (工商 ) #黃豆 #獲利 #漲勢 #黃豆期貨 #英斗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 他賣房賺750萬全職炒股 專家曝沒這條件就乖乖上班 15:192020/12/23 財經 6大點分析盤勢 明年Q1後為關鍵 12:212020/12/23 財經 操盤心法－留意新冠病毒變種發展，鋼鐵、航運內涵有別 04:102020/12/23 證券．權證 晶碩獲利爆發 花旗喊進 04:102020/12/23 證券．權證 市場難測 多元布局免煩惱 04:102020/12/23 投資理財 板卡熱 映泰、麗臺獲利 估創近年高點 04:102020/12/23 證券．權證 東和鋼鐵、中鴻 搭漲價順風車 04:102020/12/23 證券．權證 第一金投信：看好美八大產業 逢回找買點 04:102020/12/23 產業特刊 《商情》運價支撐 BDI指數反彈0.5％ 09:432020/12/23 財經 勞動基金炒股案 統一投信副總等4人交保 檢提抗告 18:272020/12/23 社會 政府打炒房 商總估明年房巿推案量減少10％ 終結連4漲 12:542020/12/23 財經 財經熱門新聞 遭川普一刀斃命 專家爆第二個華為死期快了 - 財經 它正奪取世界經濟的王位？ 德媒：歐美只能觀望 - 財經 死敵超車變翻車？ 台積電3奈米驚爆大客戶搶首波產能 - 財經 台塑新戰場3／壽命多2年重量少30% 台塑開發「鋰鐵電池」力拚電動車 - 財經 「大陸為什麼沒有台積電？」 陸專家苦思給答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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