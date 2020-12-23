馬來西亞棕櫚油期貨價由黑翻紅 勁升3.6％ 22:272020/12/23 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阿根廷港口工人罷工進入第13天，黃豆粉出口停滯，使得美國黃豆期貨近日持續上漲。受此影響，馬來西亞棕櫚油期貨23日由黑翻紅。馬來西亞交易所3月棕櫚油期貨23日終場勁升3.6％，報每公噸3,536馬幣（約870.72美元），稍早一度挫低至3,394馬幣。投資人預期棕櫚油產出減少，但又擔心馬來西亞有意調高棕櫚油出口稅，導致23日棕櫚油期貨價格波動。 《國際油價》庫存量增 美油期貨續跌1.5％ 《國際金融》脫歐協商有努力 歐股彈升1.18％ (工商 ) #棕櫚油 #馬來西亞 #期貨 #勁升 #馬幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資期現貨作空 保守觀望 04:102020/12/23 證券．權證 泰國澳洲疫情升溫 短期商務入境須檢疫7天 14:382020/12/23 生活 momo富邦媒年菜早鳥優惠開跑 銷售年增上看5成 13:542020/12/23 財經 瘋電玩！今年遊戲銷售預估近1,800億美元 17:592020/12/23 財經 《商情》需求疑慮 打壓LME期鎳重挫3.8％ 10:002020/12/23 財經 《國際金融》英歐談判見曙光 歐股揚升0.39％ 17:052020/12/23 財經 聯詠、矽創 毛利率看升 04:102020/12/23 證券．權證 板卡熱 映泰、麗臺獲利 估創近年高點 04:102020/12/23 證券．權證 《集中市場》靜觀其「變」 三大法人賣超4.87億元 15:232020/12/23 財經 《國際金融》川普不滿新紓困案 美股期貨走跌 11:252020/12/23 財經 《國際金融》泰國利率連5凍 經濟預測今年升、明年降 16:142020/12/23 財經 財經熱門新聞 它正奪取世界經濟的王位？ 德媒：歐美只能觀望 - 財經 經濟繁榮全靠中國 澳學者：應拒美用中澳關係評估同盟忠誠度 - 財經 死敵超車變翻車？ 台積電3奈米驚爆大客戶搶首波產能 - 財經 遭川普一刀斃命 專家爆第二個華為死期快了 - 財經 台塑新戰場3／壽命多2年重量少30% 台塑開發「鋰鐵電池」力拚電動車 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。