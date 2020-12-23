阿根廷港口工人罷工進入第13天，黃豆粉出口停滯，使得美國黃豆期貨近日持續上漲。受此影響，馬來西亞棕櫚油期貨23日由黑翻紅。馬來西亞交易所3月棕櫚油期貨23日終場勁升3.6％，報每公噸3,536馬幣（約870.72美元），稍早一度挫低至3,394馬幣。投資人預期棕櫚油產出減少，但又擔心馬來西亞有意調高棕櫚油出口稅，導致23日棕櫚油期貨價格波動。

(工商 )