58歲周星馳（星爺）日前遭交往13年前女友于文鳳追討7000萬港幣（約2.6億台幣）分紅案，今(23日)法院判決出爐，于文鳳被判敗訴還得支付周星馳訴訟費，雖然周星馳沒有出席，但他就透過律師祝福大家聖誕快樂，喜上眉梢。

曾被BBC封為李小龍、成龍之後，又一位華人國際巨星的周星馳，不僅在電影方面才華洋溢，情史也相當豐富，當年幾乎每拍一部戲就會與女主角傳出緋聞，其中也不乏朱茵、莫文蔚、鍾麗緹、張敏等一線女星。

朱茵、周星馳昔日合影。(本報系資料照)

周星馳與朱茵一連合作電影《逃學威龍2》、《大話西遊》，據傳，兩人曾秘密交往約3年多，最終因男方不肯公開戀情，加上劈腿背叛，令朱茵心死於1995年分手。

而朱茵10多年前接受《志雲飯局》節目，更大爆抓姦某任交往3年半前男友的心痛過程。她說那天和男友因工作一起在外地，收工後想回飯店和男友打招呼，可是對方怎樣都不開門。

等了一會兒，男友終於慌張開門，朱茵進房後，憑著女性第一直覺走去摸床，發現床留有餘溫，很熱，後來更發現廁所門無故反鎖，怎樣都開不了，推測應該是有人躲在裡面。朱茵更坦言，正是因為抓姦事件，讓她忍痛斷開3年半的戀情。

(中時新聞網)