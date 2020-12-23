陳時中在記者會結束後「深嘆2秒」意外被錄下，畫面曝光後網友紛紛直呼：好無奈。(摘自陳志金臉書)

指揮中心特別針對跨年活動下令，3族群禁止參加大型集會，若經查到屬實，將會加重處罰。(疾管署提供)

中央疫情指揮中心昨（22日）公布新增一例本土COVID-19（新冠肺炎）個案，讓本土維持253天零確診記錄畫下休止符，也讓國內再度敲響疫情警鐘。指揮中心指揮官陳時中在記者會結束後「深嘆2秒」意外被錄下，奇美重症加護醫師陳志金特別指出，這一聲長嘆正提醒了，人人都要替防疫負責。

陳時中昨於疫情記者會中宣布新增一例本土確診（案771），國內防疫又再度引起熱議。對於本土病例再現，不僅讓民眾相當關注，更讓各界繃緊神經，加強防疫措施。指揮中心特別針對跨年活動下令，居家檢疫／檢疫對象、自主健康管理者、有發燒或呼吸狀況者禁止參加大型集會，若經查到屬實，將會加重處罰。

奇美重症加護醫師陳志金今（23日）於臉書貼出一段影片，其擷取自疾管屬的昨日疫情直播記者會尾聲。在這15秒影片中，指揮官陳時中先是說「好，若沒有其他問題，那我們今天記者會就到此結束，謝謝大家。」就在鏡頭拉遠、開始收拾東西時，恰巧錄下陳時中深嘆2秒的畫面。

對此，陳志金表示，這一聲深深嘆，正提醒我們「防疫，每一個人都是關鍵，每一個人都要謹慎負責。」他呼籲，不要因為一己的自私與固執，造成防疫缺口，而這將由全民承擔。

網友留言表示，聽得都覺得很無奈。「這一聲嘆氣心疼死了」、「這聲嘆氣聲真的讓人聽了為他們感到好無奈呀」、「那一聲聽起來，讓人心裡真的很沈重⋯」、「好無奈又讓人難過」、「好心疼所有的作戰人員，大家辛苦了」、「防疫是全民一起配合，大家繼續戴口罩，多洗手，不要鬆懈了」。

(中時新聞網)