台鐵南迴線電氣化於今(23日)正式通車，改點正式生效，普悠瑪及推拉式自強號將首度投入南迴線營運。未料，改點第一天就搞出烏龍。據了解，花蓮開往斗南的177次自強號，晚間到板橋站時竟沒有司機駕駛，導致誤點。對此，台鐵致歉並說明，是司機對於交接地點上認知有誤差所造成。
台鐵177車次花蓮往斗南的自強號，於今日晚間6時左右在，板橋站時發生未派班事件，粉絲專頁《合鐵事故通報平台》也發出列車延誤相關資訊，表示「因177次自強號發生未派班事件，本車次延遲」。
據《聯合新聞網》報導，台鐵說明，177次自強號從花蓮發車，由於今日改點正式生效，原本舊制是在樹林站交接班，今改至板橋站交接，但司機對於交接班地點出現認知上的誤差，才會導致未派班事件發生。
台鐵表示，對於今日事件讓旅客造成不便，致上最深的歉意，也已要求各機務段確實配合改點後新班表再重新審視及確認交接班地點。台鐵強調，往後會避免類此事件再次發生。不過，誤點情況讓不少網友哀嚎，「改了新時刻表卻忘了改正誤點，而且還一直連環砲式誤點，唉」、「最近誤超大的，我上星期人也誤了半小時....」、「今天狀況還真是多」。
(中時新聞網)
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