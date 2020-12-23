42歲魏姓女社區清潔員指控，7日下午倒垃圾時，隨車清潔員竟運轉後斗夾板，夾斷她左手三根指頭，手指碎裂無法接回，她揚言提告新北市政府要求國賠；環保局回應，魏女將手伸入車斗內才遭夾傷，清潔隊長已前往慰問，揭露此事的臉書版主我是新莊人許明偉23日前往慰問。

許明偉表示，他在新莊多年，數年前成立臉書社團，廣邀在地居民加入社團，今年已突破3萬人，他熱愛幫助他人，新莊人也很熱情，大小事情都願意跟他說，甚至有人在公園看到一個阿公在看色情片，都私訊給他要他去制止阿伯的瘋狂舉動。

許明偉說，魏女出生於大陸，10多年前嫁來台灣，丈夫不幸離世後，她獨自一人撫養孩子， 7日下午倒垃圾時，隨車清潔員竟運轉後斗夾板，夾斷她左手三根指頭，手指碎裂無法接回，某天她在朋友的陪同下到他面前哭訴，希望討回公道，魏女現已逐漸康復，但最令魏女擔心的事情是她的生計問題，身為臉書版主的他說「他會盡力幫忙的」。

外界傳言，許明偉有意參選2022市議員選舉，許明偉語帶玄機回應，「沒有意願，但已經準備好了」，隨後解釋，是因為常常為私訊他、詢問他意見的民眾服務，因此才會說已經準備好了。

(中時 )