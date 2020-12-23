喬治.柏荋霖(George Berlin )與塔山光之樹。(大雲文創提供)

大雲籌備新節目「我的，車太炫」主持人王克瑞（左二）受到高培華（右二）立志打造台灣阿里山科技裝置藝術推向國際的大願感召，協同原民歌手榮忠豪（左一）、演員倪玉筑（右一）帶來滿車耶誕禮物，與現場同樂。(大雲文創提供)

新冠肺炎疫情為全球藝術圈短暫畫下了休止符，台灣川彙策展團隊向國際展現在地裝置藝術的創作能量，並為全球疫情傳遞溫暖的祝福。曾有「薩克斯風王子」稱號的高培樺近年在阿里山推動「塔山光之樹」公益行動計畫，選在動盪不安的2020年歲末年終正式點燈，光之樹也將於12月24日到2021年3月31日進行為期三個月的特展，邀請民眾來到阿里山的來吉村，實地體驗科技裝置藝術，感受鄒族塔山光之樹化危機為轉機的能量，喜愛藝術設計或跨界創作的民眾千萬不能錯過。

「塔山光之樹」座落在在嘉義來吉部落的中心位置，未來可望成為阿里山地區的新興打卡熱點，川彙團隊也將持續打造為一座文創觀光新地標，邀集周邊部落住民在自己的土地打造文創觀光產業。

全名為「當下未來-愛鄒系列2020塔山光之樹」的公益行動計畫，是由當下未來青年扶植國際交流協會規劃，邀請多位部落藝術家與阿里山鄉來吉村地區八個部落學校共同創作，光之樹結合了部落與國際藝術家的創作，以竹子、木材、鋼鐵、壓克力、石塊等素材，造型獨特，兼具設計感與現代風。

高培樺這次還特別邀請到國際知名藝術家喬治．柏荋霖(George Berlin) 飛來台灣，擔任塔山光之樹的媒體藝術及燈光設計，無畏疫情、滿腔熱情的他11月飛抵台灣，接受14天隔離之後，也現身光之樹的揭幕儀式。另外，大雲文創拍攝中的新節目《我的，車太炫》主持人王克瑞kurtis也專程開著「皮卡之王」F-150，長途跋涉帶來滿車小禮物，與原民歌手榮忠豪、實境秀「女生宿舍」演員倪玉筑還有現場來賓、孩童們高歌同樂。

光之樹除了由川彙團隊策展，李林設計擔任建築概念顧問，東海⼤學雲創學院AI中⼼與創意設計暨藝術學院規劃未來支援創作。部落村民聯手社區發展協會與八個部落學校參與設計，融合各部落藝術家的創意和專業。另外還有嘉義縣府、嘉義縣文化基金會及Coretronic 中強光電、JPC佳必琪等民間企業的支持和響應。共同打造樹體裝飾模板，在有限的時間內，運用有限的資源，呈現美輪美奐的光之樹基本結構建築。

一手催生「塔山光之樹」的資深藝人高培樺有感而發表示，當前全球處於對抗疫情的道路上，歷經莫拉克風災的部落鄉親，更能深刻體會環境所帶來的改變，希望透過這座裝置藝術，為世人帶來療癒、慰藉的正能量，以及更多的祥和與平安。而他不遺餘力培植的鄒族部落青年女歌手妲昵舞(TANIVU)也在點燈儀式帶來撫慰人心溫暖歌聲，透過一曲「光之歌」為台灣與全世界帶來新希望。

高培樺表示，光之樹計畫的緣起是因2009年莫拉克風災造成的八八水災讓許多人家園全毀。希望透過這個計畫邀請部落及在地住民一塊攜手打造⽂創觀光產業，重拾傳統生態生活文化。其中，陳庄次牧師帶著兒子與族⼈一同搭建石頭教會，主動捐出三百坪家給來吉教會，大愛精神令人感佩。歷經了十多年，阿里山吉村能將危機轉換成為轉機，塔山光之樹正可向全球展現了強大的正能量。

大雲文創拍攝中新節目《我的，車太炫》主持人王克瑞首度跨足主持財經汽車節目、出身金融業的他表示，高培樺老師要把台灣阿里山科技裝置藝術推向國際的企圖心和大愛，深深打動了他，「儘管這趟路程遙遠、寒冬細雨不斷，但看到偶像高培樺還有現場天真活潑孩子們的笑容，我覺得一切都很值得」，王克瑞認為塔山光之樹絕對會成為當地打卡熱點。

(旺報 )