雖然川普卸任在即，但美國商務部上周五仍將大陸最大晶片製造廠商中芯國際（SMIC）列入「軍企黑名單」，美國企業必須獲得許可，才可能與他們進行高端技術交易。但美媒指出，制裁措施被認為留下2條縫隙，包括只針對10奈米及更小製程晶片的生產，因此，2名共和黨籍議員認為制裁措施不嚴謹，不利美國安全，要求美方修補措施封殺到底。

根據《華爾街日報》報導，美方針對中芯的限制措施，主要有兩條縫隙，第一是美方的限制措施，只針對中芯國際10奈米或更小製程的高端產品，但現實是這間公司目前銷售的產品，大部份都是較大尺寸晶片，不在限制涵蓋的範圍內。第二是根據業內高管人士表示，美國限制措施其實並不包括擁有更多功能的設備工具，這些工具既可以用來生產使用較老技術的晶片，也可用於生產更尖端的晶片。

對此，研究機構International Business Strategies Inc.的首席執行官Handel Jones表示，一些設備既可處理較普通的14納米設計，也可以用於製造高端7奈米晶片。

佛羅裡達州共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）和眾議院外交事務委員會資深共和黨人、得克薩斯州眾議員麥克考（Michael McCaul）周一也在要求美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）修改對中芯國際的限制。

美國商務部則表示，可能會重新考慮對中芯國際的限制，以進一步保護美國國家安全。美國修改出口規則並不罕見。美國去年將大陸通訊設備巨頭華為列入出口管制清單，後來又緊縮了這方面的限制。

事實上，中芯國際在周日的一份監管公告中宣稱，被列入實體清單對公司短期內運營及財務狀況無重大不利影響，但承認對10奈米及以下先進工藝的研發及產能建設有重大不利影響。

報導指出，對中芯國際實施的出口限制，大多將由拜登政府來執行。政治風險諮詢公司Eurasia Group全球科技政策主管Paul Triolo認為，拜登政府如何行動將取決於所制定的全面對華政策。而即將上任的總統拜登的代表，並沒有立即回覆置評請求。拜登的政策顧問此前表示，他們預計會在一些科技問題上與大陸對抗。

(中時新聞網)