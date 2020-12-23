國民黨團今晚在立法院外舉行「反萊豬護食安」晚會，結束後夜宿守夜，備戰明天萊豬行政命令表決大戰。野薑花運動發起人沈智慧表示，反萊豬野薑花運動持續擴大，少了某一個顏色，或許能聚集更多顏色與聲音，更累但值得。

沈智慧說，野薑花運動，要在12月24日現場監督立法院的投票，看哪一位委員為百姓健康反萊豬，哪一位為了黨意要人民吃萊豬。

沈智慧表示，只要有立委敢表決，投下支持萊豬開放進口的票，人民的憤怒將達到最高點，野薑花運動立即為台灣人民現場直播立院投票狀況，並直接發動罷免萊豬立委，讓人民用選票改變立法院的政黨席次。

沈智慧指出，民進黨立委們被逐一罷免後，使民進黨立委成為立法院的少數，那是人民用選票制衡鴨霸的政權最好的方法。

野薑花運動呼籲所有反萊豬的朋友，大家不分黨派一同反對萊豬進口，對自己的立委吶喊，要他們對萊豬說不、要他們不成為黨意傀儡，要他們真正的為民負責。

沈智慧預告，明天早上8點群賢樓見。自己的健康、自己孩子的未來自己救，大家都在寫歷史，一起加油。

(中時 )