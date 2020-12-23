台灣亟需更多綠能人才！最大職場社群平台linkedIn今天在工研院「綠能跨域創新，新世代人才菁英論壇」上，分析全球綠能人才供需趨勢，表示依據綠能人才關鍵字搜尋，台灣綠能人才數排名41名，成長幅度還低於奈及利亞。專家呼籲產官學三方對接，加速相關人才培育。

linkedIn擁有2400萬職缺資料，linkedIn台灣區資深客戶經理顏淑芬表示，根據工研院提供的綠能關鍵字與服務於工程管理等，統計到今年11月底止，共有55萬符合條件的綠能人才，前五大國家分別是美國、英國、印度、加拿大及西班牙。

台灣在全球排名為41名，若以人才成長速度來看，亞洲綠能成長最大為孟加拉、泰國、馬來西亞等，歐洲則有奧地利、德國、芬蘭與塞爾維亞。，非洲的奈及利亞則是成長最快前十，台灣則呈現負成長。她分析，可能與人才移居海外或離開綠能的領域有關。

她指出，綠能人才未來的機會主要在再生能源、環境、公用事業、電子製造、工程領域。全球綠能專業更多聚焦在能量效益與永續工程，但需具備大數據與資料分析技能，則是不分全球與台灣的共同趨勢。

前考試委員、臺北科技大學電機系講座教授姚立德呼籲，目前電機系投入電力的學生不足，電力人才培育急迫。除必須增加電機系電力組的學生比例，工研院與學校共同努力外，經濟部能源局也應成立動態需求平台與產業界直接對接，產官學三方來加速人才培育。

達德能源法務與人資總監申心蓓則強調，再生能源人才需求非常急迫，人才再進入產業界後，還可以再透過導師制度手把手帶領，協助培育。工研院產業學院執行長暨電網學校周怡君說，成立電網學校後發現，產業界有很多人員訓練需求，看到海底電纜產業也把員工送來，說要進軍綠能產業。

論壇主持人、中山大學教授盧展南指出，工研院在電力人才培育上花了不少心血，過去兩年號召師資成立電網學校，開設了豐富的課程進行人才紮根的工作。台電副總徐造華以自家員工消長說明，預估未來三年大約會退休3700人，也就是會有相對等職缺，領域如智慧電網再生能源與相關領域都需要。但這些人才不能單獨靠台電，需要一種即戰力的人才，進來就要馬上能夠用，需要在職訓練。

(中時 )