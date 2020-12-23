美國耶誕假期將至，美國勞工部提早1日公布上周初領失業金人數，新增人數約80 .3萬人，優於市場預期的88萬人，美國總統川普不如市場預料，針對這份美國國會剛通過的9000億美元規模的經濟刺激法案不願簽署，並要求補貼美國民眾每周600美元調升至2000美元。美股周三(23日)開盤上漲124.47點、以30,139.98點開出，隨後漲幅擴大至近200點。

截至台灣時間23日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲188.57點或0.63%、暫報30,204.08點；標普500指數上漲16.01點或0.43%、暫報3,703.27點；那斯達克指數下跌5.02點或0.039%、暫報12,802.90點；費城半導體指數上漲1.43點或0.052%、暫報2,745.40點。

4大科技巨頭表現漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價下跌13.07美元或2.04%、暫報627.27美元。台積電ADR股價上漲0.53美元或0.51%、暫報104.47美元；聯電ADR股價上漲0.025美元或0.31%、暫報8.18美元。

美國勞工部數據顯示，截至上周，美國初領失業金人數報在 80.3 萬人，優於市場預期的 88 萬人，前值則是上修至89.2 萬人，創下9月以來新高紀錄。至於續領失業金人數為，截至 12 月 12 日當周，達533.7 萬人，同樣優於市場預期的 556 萬人，前值則是從550.8 萬人微幅下調至550.7 萬人。

至於即將下台的川普，卻在簽署法案前表示，美國國會通過的 9000 億美元刺激計畫「不合適」，並呼籲修改內容增加更多補助，包括將每周補助600美元的額度提高至2000美元。川普還要美國國會刪除無用的支出，至於 1.4 兆美元聯邦支出預算方案，川普已經簽署法案。

(中時新聞網)