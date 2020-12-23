在美國國會通過9千億美元財政紓困案後，聯合航空與美國航空也準備召回他們在10月解雇或放無薪假的逾32,000名員工。航空公司指出，這筆救命錢將使他們得以支付員工薪資直到明年3月底。

日前通過的9千億美元紓困案，除了對受疫情重創的家庭與企業提供資助，並且還金援航空業者150億美元，讓他們用來支付員工薪資。這項措施將回溯到12月1日開始，明年3月31日結束。這段期間航空公司將嚴禁解雇員工或是要求他們放無薪假。

早在今年3月，美國國會也曾通過2.2兆美元的《CARES法案》，當時該法案提供航空業250億美元薪資補助，幫助他們度過疫情危機。不過該補助已在9月底到期。

針對第二波金援到來，聯合航空樂見其成，並計畫召回正在放無薪假的員工重回崗位。美國航空也宣布讓員工分階段回來上班。至於用減少工時取代停職的達美航空，則預定在明年1月1日前讓所有員工重回全職工作。

由於這項紓困案本質上並無改變航空業因疫情衝擊所面臨的市場挑戰，因此聯航語帶保留指出，員工重返職場恐怕只是暫時性。

(工商 )