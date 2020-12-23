向來不按牌理出牌的美國總統川普周二（22日）晚間意外砲轟國會通過的9千億美元財政紓困案實在「很丟臉」。他除了大肆批評該案當中有太多無用支出，並還要求國會修改內容，包括將發放給美國民眾的現金補助金額從600美元加碼到2,000美元。

他在推持上貼出影片，痛批這項法案有許多缺失，包括替海外、遊說團體與特定利益組織編列許多預算，在同時卻只給美國民眾微不足道的補貼金額。

因此川普要求國會應修正法案內容，將「少得可憐」的600美元現金補助提高到每人2,000美元，或是每對伴侶4,000美元。他還揚言如果不給他滿意的法案，將會讓下一任政府來完成這項任務。川普並暗示自己可能是「下一任政府」，儘管他在這次總統大選已經輸給拜登。

不過川普在影片上並沒有威脅將會否決這項法案，外界預期他仍會簽署成法，以維持聯邦政府能持續正常運作。

根據美國憲法規定，由於該案在參眾兩院通過時，是獲得確保否認無效的多數人支持，這也意味即使川普想要否決此案，它仍然可以成為法律。

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