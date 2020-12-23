俄羅斯塔斯社報導，俄羅斯國會下議院（杜馬）今日一讀通過有關俄羅斯現任總統有權再次擔任兩個任期的法律草案。如果草案通過成為法律，意味著現任總統普丁法律上可以擔任總統直到2036年。

報導稱，草案還對俄羅斯總統候選人增加了條件。規定總統候選人不得低於35歲，在俄羅斯聯邦永久居住不少於25年、不能擁有外國公民身份證及居留許可等。

(中時 )