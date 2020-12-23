俄國會一讀通過總統可連任兩次法律草案 普丁掌權到2036年？ 22:542020/12/23 中時 孫昌國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯總統普丁（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯塔斯社報導，俄羅斯國會下議院（杜馬）今日一讀通過有關俄羅斯現任總統有權再次擔任兩個任期的法律草案。如果草案通過成為法律，意味著現任總統普丁法律上可以擔任總統直到2036年。 報導稱，草案還對俄羅斯總統候選人增加了條件。規定總統候選人不得低於35歲，在俄羅斯聯邦永久居住不少於25年、不能擁有外國公民身份證及居留許可等。 替自己鋪路？ 普丁簽新法 享終身司法豁免權 民進黨通過吳怡農條款 蔡英文：年前完成北市黨部主委改選 (中時 ) #俄羅斯 #草案 #國會 #一讀通過 #普丁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川普嗆國會1人只給1.7萬太丟臉 促發近6萬紓新冠困 09:342020/12/23 國際 以色列恐兩年第4次大選 尼坦雅胡將邊競選邊出庭 07:142020/12/23 國際 川普要加碼振興規模 否則威脅拒簽法案 11:402020/12/23 財經 耶誕節前就業數據佳 美股開盤漲200點 特斯拉連3跌 22:482020/12/23 財經 中時社論》深層民意將在2022算總帳 19:362020/12/23 中時社論 美國會 通過2020《台灣保證法》 04:102020/12/23 兩岸要聞 加工半世紀 產業轉型也需正名 04:102020/12/23 地方新聞 1分鐘讀財經》防疫破功法人大逃殺 台股市值蒸發6700億 08:142020/12/23 財經 嘉縣豬肉不得檢出萊劑修正案通過初審 14:042020/12/23 政治 中俄轟炸機一度朝釣魚台飛行 日本戰機緊急升空 10:062020/12/23 國際 直球對決 民進黨下軍令記名投票 04:102020/12/23 生活新聞 國際熱門新聞 1,400 露骨裸照大公開 泰貴妃情敵下重手 - 國際 根本是暴行！川普與盟友密謀戒嚴 軍方一句話立馬切割 - 國際 孕婦赴美產子 收天價帳單崩潰 曝原因反被嗆活該 - 國際 新加坡將獲得新冠疫苗 但民眾施打意願不高 - 國際 梅蘭妮亞老爸根本川普翻版 網驚：像到令人煩躁 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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