美國官方23日公布多項數據顯示，在新冠疫情延燒、防疫措施持續之下，美國上周初領失業救濟金人數雖降至約80萬人，但仍維持在相對高水平，11月個人消費支出月減0.4％，此為4月以來首度下滑，顯示勞動市場復甦速度緩慢、消費者削減支出。

由於耶誕假期的緣故，美國勞工部提早一天公布失業救濟數據。數據顯示，上周（19日止）初領失業救濟人數經季調後約80.3萬人，較前周（12日止）89.2萬人減少8.9萬人，優於分析師預期88.5萬人。

前周續領人數從前一周下降17萬至533.7萬人，顯示仍有許多家庭仰賴失業救濟金維持生活。

商務部亦公布，11月個人消費支出月減0.4％，遠不如10月的月增0.3％，這是5月支出開始復甦以來首度下滑。11月個人所得月減1.1％，遠不如市場預期的月減0.3％。

消費者支出為推動美國經濟成長的主力，占美國經濟產出逾三分之二。但美國近日疫情復燃，聯邦與地方政府加強防疫作為，連帶影響經濟活動，導致消費者減少支出、企業持續裁員。

(工商 )