瑋瑜姊姊、HAPPY熊是民視節目《快樂故事屋》熟面孔，他們23日特地到嘉義長庚醫院兒科診間，與大小朋友同歡，以歡樂的耶誕帶動唱及故事短劇演出，讓小孩、大人都能一起互動、聽故事，瑋瑜姊姊也自製手工餅乾當互動小禮物，會後還與無法離開病房的住院病童逐床互動與贈禮，場面溫馨。

瑋瑜姊姊表示耶誕節當天，會有耶誕樂曲響起，由楊仁宗院長帶領護理部主任及主管們在醫院大廳發放小禮物，並由嘉義長庚醫院成立的病友關懷勇士合唱團及禱告室、生命樹團契、黑貓樂團等團體，於醫院大廳演奏一首首耶誕組曲，最後以平安夜曲畫下完美句點。

瑋瑜姊姊、HAPPY熊又唱又跳。（民視提供）

嘉義長庚醫院為讓病人及家屬在醫院裡感受到平安喜樂氣氛，從23日起每天舉辦耶誕節活動，24日下午會與宜果國際合作，由宜果國際員工扮成皮卡丘大玩偶，帶著侏儸紀ACE耶誕禮盒逐床與孩童互動並贈禮，該公司業務經理表示：「嘉義長庚醫院地屬偏鄉，許多孩童不能像都市小孩一樣感受到聖誕歡樂氣氛，期盼小禮物能夠帶給偏鄉孩子更多歡樂與回憶」。

(中時 )