新竹中山國小低年級組今日在諸羅山盃先險勝台南安慶國小闖進4強，4強賽雖然一度單局攻下4分追平澎湖講美國小，不過最後仍以6比7輸球。賽後總教練蔡育勝透露比賽中間落後時就有一些球員開始哭，隊長羅浩翰後援登板遇到延長賽PK，失1分後難過到在場上流淚，教練賽後不斷鼓勵小球員表現已經很棒了，相當鼓舞人心。

講美國小先發投手顏子爔表現出色，投5局只被敲3安失1分另有6次三振，不過退場後接手的後援投手不穩、守備也出包，讓竹縣中山於第6局展開反攻，尤其隊長羅浩翰敲出追平二壘打，上壘包後奮力振臂帶動全隊氣勢，兩對戰平後進入延長PK賽，都以滿壘開局。

隊長也是後援投手羅浩翰第6局上場接手，不過在壓力之下因讓對手上壘，忍不住在投手丘上落淚，教練趕緊喊暫停安撫他的情緒，此局羅浩翰安全下莊，竹縣中山在第7局攻下1分，不過下半局被對方連續安打，攻下2分以7比6說再見，確定由講美國小打進冠軍戰，竹縣中山明天爭季軍。

賽後教練蔡育勝集合全隊時，面對全隊大半小球員眼眶泛淚，他不斷鼓勵小朋友已經做得很好了，不用哭泣反而要抬頭挺胸，「已經打出超乎預期的表現了，有經驗的大概只有4人，其他練不到一年，我們算是1.5軍。」

蔡育勝透露陣中除了羅浩瀚、張擎等4人是有跟著一軍打過球以外，其他都還是沒太多經驗的球員，「從一開始到現在慢慢有在進步，也算是臨場學習，越來越有樣子，很多球員是第一次打安打，真的超棒的！1局追4分真的很棒，後來追平雞皮疙瘩都起來了。」

其實竹縣中山球隊遇到斷層，高年級組沒有足夠球員組隊參賽，球員經驗也不多，他提到幸好校長郭碧玄力挺，「校長動員全校來玩棒球順便測試，現在4年級才能有12人，也是一個拉一個才慢慢找到的。」

(中時 )