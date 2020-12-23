在美國帶頭遊說抵制下，歐洲各國都面臨了是否讓華為參與5G通訊建設的選擇。最新消息傳出，繼英國、瑞典華為5G禁令後，義大利電信集團（Telecom Italia）已決定保留Nokia作為5G行動網路設備供應商，並在建設5G網絡的設備採購上，減少購買華為設備的比例。

根據《路透》報導，3位消息人士透露，前國家電話公司義大利電信集團，曾在今年初考慮將5G網路建設中的無線接取網路（RAN）設備供應合約，分拆給華為和瑞典的愛立信公司，而曾是義大利電信集團RAN設備供應商的Nokia，則將被排除出供應商，錯過5G RAN訂單，但此安排在經審查後已做出改變。

消息人士表示，在新安排下，愛立信將提供義大利電信集團大部分的5G RAN設備，而華為和Nokia設備的所佔的比例，約將分別為20%到25％，但減少華為設備百分比的談判，還仍在進行中。RAN基礎設備，則包括連接智慧型手機和行動網路的基地台和天線。

對此報導，華為、義大利電信集團、Nokia及愛立信，均拒絕發表評論。

(中時新聞網)