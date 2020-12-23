最近大陸演藝圈掀起一陣「抵制狂潮」，圈內154位影視從業人員同聲抵制于正與郭敬明，並呼籲電視台、影音平台全面封殺這兩位有抄襲前科的人之外，更該把他們徹底驅逐出媒體；其中同聲聯名的《甄嬛傳》編劇王小平，卻意外被網友反酸他也是一名抄襲者。

當年《甄嬛傳》播出之後，口碑爆棚，精彩的劇情，至今還經常被觀眾拿出來討論，而編劇王小平當時就被網友質疑，他靠著改編抄襲原著小說一炮而紅；事隔數年，沒想到這次又因抵制于正、郭敬明這件事，又被網友舊事重提。

此次網友毫不客氣的說「一邊打著維護原創的口號抵制抄襲，一邊當著抄襲作品的編劇」、「你忘了《甄嬛傳》原著抄襲的事了？」，面對網友的質疑，王小平則發文強調：「《甄嬛傳》原著若有抄襲，我也堅決抵制。我手下寫出的劇本中沒有一行字抄襲了別人。」

但網友對王小平的解釋相當不認同，再度提出質疑「老師，逆風如解意，容易莫摧殘這句怎麼解釋呢？」指出原句應該「朔風如解意」，但被抄襲的原作者寫成「逆風」，沒想到《甄嬛傳》竟然也照抄不誤；王小平則坦言：「一直以為是引用的唐詩。」一時不察沒修正到。

(中時新聞網)