陶晶瑩即將在明年2月登上小巨蛋舉辦演唱會，《陶口秀》請來黃豪平當代班主持，訪問首次當自己節目來賓的陶晶瑩，開場介紹完畢，黃豪平就獲得陶晶瑩稱讚，但黃豪平也坦承，接到這個工作就開始超前部屬，整整落枕一個禮拜。他好奇這次是否有邀到什麼特別嘉賓，替演唱會增加看點，她透露有一位「金馬獎等級」的嘉賓自告奮勇要來參加，但被她婉拒，她小小聲地說：「是納豆。」並笑稱納豆最大的價值其實是包票。

至於要怎麼炒熱現場氣氛，陶晶瑩想了很多方式，有想過把NBA專門發射禮物的機器引進，她覺得噴禮物太有用，現場一定會暴動，然後就會忘記台上的表演。她笑稱自己的演唱會常有一些莫名其妙的互動，因為她很愛吃科學麵，曾在演唱會上，發給歌迷有自己簽名的科學麵，並說：「以後在小巨蛋辦演唱會，你拿這個來換票。」沒想到十年過去，歌迷們真的都還保存當年的「科學麵門票」，她也兌現承諾，換發小巨蛋演唱會的票給粉絲。

陶晶瑩也詢問黃豪平有什麼好想法開發周邊商品，黃豪平建議跟大廠聯名T恤，專攻高端客群，一件單價賣5800，陶晶瑩馬上反應：「然後滯銷？如果有庫存我會找你。」

(中時 )