新加坡將在這星期得到首批新冠疫苗，李顯隆總理會率先施打以增強公眾的信心。不過新加坡民眾的施打意願不高，一方面是新加坡的疫情很輕微，再者民眾有些擔心疫苗副作用。

半島電視台報導，新加坡將取得COVID-19疫苗，但這個城市國家在控制該病毒方面，取得了驚人的成功，每天的病例幾乎為零，死亡人數也是世界上最低的。這也使得人們在思索是否應該接種。

新加坡發生首例病毒之後，更在之後傳出外籍移工出現群體感染，但是政府以快速的反應興建合適的移工宿舍，成功使疫情得到控制。

40歲的艾西瓦婭·克里斯（Aishwarya Kris）說，她不希望受到任何傷害，包括疫苗副作用。她說：「我懷疑這種疫苗是否會有所幫助。」

《海峽時報》在12月初進行的一項民意測驗發現，有48％的受訪者表示，他們將在有疫苗時前往接種，但是34％的人，將等待半年到1年的時間，看看情況再決定。

新加坡政府則希望群眾愈快施打愈好，因為這個依賴貿易與轉運的國家，需要全體免疫的保護效果，好開放經濟。

為了證明接種疫苗是安全的，現年68歲的總理李顯龍表示，他與執政團隊將會是最早注射疫苗的一批人。

新加坡購買的是輝瑞-BioNTech疫苗，第一批已於這星期抵達，新加坡預計到2021年第3季度，全國570萬人都能完成施打。

許多新加坡人已表示，他們已準備好施打，不僅是為了抵禦感染，還希望疫苗保護力使他們能夠暢行世界。

但是，有些新加坡人對於使用新技術，並且快速開發和批准的新型疫苗，感到有些擔憂。他說通常情況下，疫苗的研發需要幾年的時間，然而在這次疫情，各國的疫苗研發單位，都是火速完成新疫苗的研發。他能理解背後的原因，也知道有必要，但是在情感上，就是有點不放心。

3位不願透露姓名的護士私下表示，她們都不願接種疫苗。

一位40歲的公司經理，韓約翰（John Han）說，他會等到80％的人口都接種疫苗，而且沒有產生副作用之後，才會再考慮是否也去施打。他說：「我不介意戴上口罩、注意安全，避免去擁擠的地方，這樣就好了。」

新加坡的藥品監管機構表示，對輝瑞-BioNTech提交的數據進行評估後，已證明該疫苗符合所需的安全性，其益處超過了已知的風險，所以官方決定批准。

輝瑞的疫苗曾在英國和美國的，出現一些嚴重的過敏反應。但是，在大規模臨床試驗中，它並未產生任何嚴重的長期副作用。

(中時新聞網)