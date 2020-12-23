再倒數一周就將迎來全新的2021年，許多人認為2020年是個悲慘的一年，相信新的一年就會轉運。不過，從道家觀點來看，明年有4生肖犯太歲，流年不利，所謂「無福必有禍」，要慎防壞事降臨。

嘉義臨水道壇道長黃聖彥受《三立新聞網》採訪時表示，明年犯太歲的生肖有「牛、馬、狗、龍」。其中，牛剛好是「坐太歲」，2021年凡事在做之前都要多加注意。

【屬牛】

俗話說「太歲當頭坐，無福必有禍」，屬牛的人雖然坐太碎，但並不是全部不好，也有福氣的事情發生。但他提醒，屬牛的人做事前，如：投資、合夥等，切記勿輕舉妄動，只要記得安太歲、小心行事，就可以平安渡過一年。

【屬龍】

龍遇丑年，黃聖彥建議，屬龍的人「勿貪虛華，防酒色迷人，切應祭送白虎凶星，迎福去厄。」面對新的一年到來，凡事應行善除惡，為自己多積福德。

【屬馬】

屬馬的人明年運勢為「不可言吉，歲破所害，莫謂財源得意，預防災律退悔。」交友時要小心，恐遭設計、暗算，有破財跡象。建議做事要安分守己，勿貪不義之財。

【屬狗】

屬狗的人明年「運勢不吉，若無光中慮、有暗中憂，喪門入宮，恐防災禍入門。」忌諱進入喪家，或看他人行喪，也不宜探病。做事需小心謹慎，宜走正道，言善去惡避免災禍。

(中時新聞網)