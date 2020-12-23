參與中井貴一、鈴木京香主演日劇《共演NG》的演員小澤廉，14日被日媒《文春ONLINE》踢爆對交往女性「A子」施暴（DV），兩人自A子16歲起交往、同居逾5年，小澤甚至在性行為中也對A子激烈施暴，並拒絕避孕、要求已懷孕女方墮胎。經紀公司向小澤本人確認，小澤坦承犯行當日經紀公司隨即在官網宣布與他解約，《共演NG》已在節目官網刪去他名字與相關劇照。

小澤原已在一張名為《Disney 聲音的王子 Voice Stars Dream Selection Ⅱ》的專輯中獻聲，23日專輯發行公司在官網宣布停售。之前小澤演出的《Disney 聲音的王子 Voice Stars Dream Live 2020》演唱會影像作品，也將刪剪他的演出部分並延後發售。演唱會集結了當今人氣2.5次元演員演出，小澤在當中演唱了《星際寶貝》〈Aloha E Komo Mai〉與《冰雪奇緣2》〈永遠不會變〉等曲。

《Disney 聲音的王子 Voice Stars Dream Live 2020》演唱會影像畫面。（取自niconico news）

小澤現年29歲，21歳時被星探發掘，在近年逐漸發展、將動漫重現於舞台的「2.5次元」業界中展露頭角，被視為2.5次元界當今男一。歌舞優異的他活躍於動畫舞台劇與聲優演出，剛於12月7日播畢、14日播出特別編的秋元康製作日劇《共演NG》中扮演超人氣2.5次元演員「加地佑介」。

《文春ONLINE》報導，A子的家人泣訴小澤強逼A子墮胎，在A子放棄生產後小澤依舊對她繼續施加暴力。A子今年11月28日寫好遺書、準備輕生前被友人發現挽回一命，遺書中以筆重重寫下「我也不想死...我愛的人們，對不起」字句。小澤12月14日在經紀公司發布的說明中，承認了對A子施暴與強逼墮胎，但強調「毆孕肚」等一部分A子所言內容非事實。

典型的DV加害者傾向

日網媒《REAL LIVE》刊登心理諮商師分析，可由報導中小澤的行動，看出典型的DV加害者傾向，最大特徴是「人前人後」，小澤在人前紳士有禮，但一回自宅在女友面前則秒變另一樣貌；小澤將自己當作「主人」，將前女友視為「寵物」，以性奴隷方式對待，「貶低對方」也是DV加害者特徴；小澤在施暴後用體貼言語安慰對方、療傷等「施暴前後大落差」典型的特徵。

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(中時 )