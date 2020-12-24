國民黨立委在立院守夜。（摘自江啟臣臉書）

國民黨立委在立院守夜。（摘自江啟臣臉書）

國民黨立委在立院守夜。（摘自江啟臣臉書）

萊豬行政命令明天在立院表決，國民黨為防疫而取消原訂今明兩天的群眾集會，改由立院黨團冒著寒雨在立院守夜，並線上直播。黨主席江啟臣今天深夜11時許在臉書發文，表示目前已逾20萬人次在網路共同參與守夜；他除了痛批民進黨政府完全執政、完全傲慢，呼籲民進黨懸崖勒豬，也「預告」明天的審議，民進黨只要罔顧民意，表決結束就是公投的開始，接下來要強推「公投綁大選」和「守護食安」兩個公投案。

以下是江啟臣臉書全文：

＃反萊豬守夜行動：明日決戰議場，民進黨應懸崖勒豬！

今天因為疫情的關係，我們請民眾不要到現場聲援，但請大家在線上共同支持我們的抗議活動。感謝大家熱情的參與，截至目前為止，已經有超過20萬人次在網路上與我們共同參與，今晚的守夜行動。

我們不會為了反萊豬就不顧民眾的安危，我們不是民進黨，只為了自己的政治利益，就犧牲人民的健康！請民進黨不要忘記，人民的健康無價，沒有健康的國民，再大的國家利益都是空談！

明天在立法院就要表決「食品安全衛生管理法」、「學校衛生法」，還有開放萊豬的行政命令，明年的一月一日，萊豬就要開放進口，我們的食安和健康就有了破口。

一直以來，我們的黨籍立委不斷透過質詢、提出修法要求政府必須確保國人食安與健康，但一再遭到拒絕，民進黨完全執政，讓國會完全失能，民進黨立委只顧黨意、不顧民意，讓立法院淪為行政院的立法局。

我們要求決定開放萊豬的蔡英文出來面對，向社會大眾說清楚、講明白，要求總統到立法院做國情報告，嘴巴說尊重，但透過國會過半的立委反對；邀請蔡英文用主席身分透過辯論向社會說明，他用總統的身分、以國家體制為藉口來拒絕，這就是＃完全執政、＃完全傲慢！

這就是一再說要謙卑傾聽、說會努力溝通的蔡政府，標準的雙重標準，選前說一套，選後做不到。

蔡總統在黨內初選時對競爭對手說「領導國家承擔責任，誠信是最基本的條件」，但面對過去的承諾跳票，沒有任何的道歉。反而是遭指沒有誠信的賴清德副總統，在請辭行政院長和蘇貞昌交接典禮上，為過去在國會反美牛，公開向社會道歉。總統從宣布開放到今天沒有表達過任何歉意，這就是國家元首的誠信？這就是國家元首的品格？

＃開放萊豬進口，蔡政府從未談判就自行開放，卻一再告訴民眾若強制標示萊劑就是貿易障礙、就違反WTO規定，根本是畫地自限、唾面自乾、自我矮化。政府不但沒有善盡保護國民的義務，還黑箱決策、自作主張要人民買單吞萊豬！

國家只有一個，健康不能妥協，守護食安不該有顏色，更不該分你我，請民進黨不要忘記人民才是國家的主人，沒有人民就沒有國家，別把人民健康當成自己的籌碼。

今天的國會已經完全被民進黨把持，已經不能反映民意，所以明天的表決不能代表台灣社會的多數民意。

明天的審議，民進黨只要罔顧民意，表決結束就是＃公投的開始，接下來我們要強力推動「公投綁大選」和「守護食安」兩個公投案，讓完全執政、完全傲慢的民進黨，看見真正的民意！讓蔡政府知道，國家不是你家，是我們的家！

(中時 )