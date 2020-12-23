大陸當紅女星趙麗穎、王一博主演電視劇《有翡》自播出後話題不斷，先是趙麗穎產後復出拍戲，狀態遭質疑一臉疲憊，還沒了少女感，今(23日)更有一位自稱《有翡》現場演員副導演的網友，在影片分享網站嗶哩嗶哩（bilibili、簡稱B站）大爆《有翡》翻車內幕，讓不少粉絲看完紛紛為趙麗穎感到心疼不已。

一位自稱《有翡》副導演的網友，昨日在B站大吐苦水，直言除了導演組、動作組與趙麗穎外，從演員、編劇到製片人都爛得一蹋糊塗，爆料《有翡》從開拍到殺青的一年期間，劇本都沒寫完，演員辛苦背了一夜的台詞，可能第2天到了現場劇本就改了，有的演員甚至到了現場才拿到臨時劇本。

《有翡》男主角王一博。(取自有翡官方微博)

到了拍攝中期，總導演更無奈地表示，這齣戲已經被編劇改到變質了，從武俠戲變成一部古裝偶像劇。至於演員部分，該網友就肯定王一博雖然不會演戲，但人不錯也很努力，可惜經紀團隊狗眼看人低。

接著該網友更不客氣地自嘲他所屬部門是「無能的選角團隊」，大爆頂頭上司除了裝B喝酒睡女演員，什麼都不會，「你覺得他挑出來的演員會有啥貨色？」不少網友看了該篇爆料，也忍不住心疼起趙麗穎「小趙慘啊，真的被坑了」。

趙麗穎去年在拍攝《有翡》期間，曾PO出漢堡圖嘲諷。(取自微博)

隨後《有翡》官方微博也疑似回應了這篇爆料文「言不可信，吃瓜須謹慎」，不過就有網友翻出趙麗穎去年因不滿《有翡》被改編到面目全非，在微博PO出一張「原著VS.改編」的諷刺漢堡圖，認為該工作人員的爆料並非空穴來風。

《有翡》官方聲明打臉爆料文。(取自有翡官方微博)

然而24日深夜凌晨12點，《有翡》官方微博更PO文聲明，打臉副導演爆料內容，表示PO文者不是副導演而是劇組臨時演員，「電視劇《有翡》凝结了全劇組所有人的心血和努力，主演趙麗穎和王一博更是一直秉承著職業、專業、敬業的工作態度，認真完成每一場戲的拍攝工作。在此，請大家尊重每一位演職人員，不要讓謠言抹殺掉他們的敬業以及為拍摄付出的努力。」

(中時新聞網)