桃園市龍潭區中興路、大昌路為往來龍潭、大溪的要道，民眾抱怨該十字路口的機車停等區過於狹小，尖峰時段一位難求，騎士只好向右側車道的雙白線靠，衍生追撞風險，公路總局第一區養護工程處復興工程段現勘後，決議將停等區標線縱深擴大，改善後可再容納4台機車，試圖解決空間不足問題。

「位置真的太小。」日前有民眾向市議員劉熒隆陳情，感嘆該路口停等區過小，為了擠進小小的空間，騎士不是冒險超出停止線範圍，就是「壓線」卡在雙白線上，前者可能被拍照開罰，後者則有被右轉車輛追撞的風險。根據龍潭警分局數據指出，今年1月至11月底，該路口已發生14件擦撞意外。

劉熒隆指出，中興路為三線道設計，設有左右轉與直行車道，騎士依規定應停等於中間車道，但交通壅塞時，停等區大小明顯不符需求，他便召集桃園市政府養工處、交通局與公路總局實地現勘，會後決議擴大停等區，將原先長4.5公尺、寬3公尺的停等區，擴大為長6公尺、寬3公尺的大小。

公路總局第一區養護工程處復興工程段長范又升指出，礙於現有車道配置，停等區寬度無法再擴大，改依道路交通標誌標線號誌設置規則第174條之2規定，將停等區的長調整為最大縱深6公尺，改善後約可增加3至4台機車容量，增加騎士停等便利性，同時避免擦撞意外再度發生。

(中時 )