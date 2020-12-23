又到欣賞落羽松美景的時節，楊梅鄉間有一處私人林地，因為地主10年前的無心插柳，讓大片土地搖身一變，成為民眾口中的落雨松秘境，2年前還曾被市府相中，做為地景藝術節布置的一環，由於氣溫逐漸下降，楊梅落羽松也穿上漸層的緋紅羽衣，不少遊客爭相拍照打卡上傳地方社團，話題熱度逐漸延燒。

實地走訪楊梅落雨松秘境，該地位處鄉間，管理者將導航定位至高新街210巷151號對面，方便聞訊而來的遊客前往。走進一看，一整排落羽松矗立於平坦農地中，看來壯觀非凡，漸漸轉紅的葉片在陽光灑落下美得像幅油畫，不少民眾造訪後紛紛發文驚嘆，笑說「沒想到家鄉還有這種地方」。

不過，醉人景色背後其實藏有故事，地主友人指出，地主原為機電工廠老闆，在楊梅設有廠房，10年前買下這塊約1900坪的土地時，原想種植景觀用的落羽松，倘若外界建案有植披需求，就能從此處直接移植，不必花錢買大樹，豈料10年來乏人問津，小樹也慢慢成長為高大樹木，無心插柳的結果，意外為地方打造觀光熱點。

地主友人說，由於落雨松秘境在地方漸漸傳開，2018年桃園市政府舉辦地景藝術節，還曾至楊梅與地主商談，有意將該處納入推薦路線，當時擺設的鹿狀造景，至今仍擺在森林中。秘境意外爆紅後，地主不但不收取門票，反倒設置Google地標供觀賞造訪，平時也會請私聘的園藝團隊修剪雜草，保持秘境美觀，相當用心。

(中時 )