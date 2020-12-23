台北市議員徐巧芯23日公布確診紐西蘭機師和女友人的足跡，經報導後導致兩人曾去過的地方外流，引發熱議。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，可以掌握的足跡就不公布，不能掌握的，會接觸不特定對象的就公開，並會針對流出的資訊進行調查。對此，資深媒體人陳鳳馨怒嗆，「好大的官威」，並質疑指揮中心是否能確實掌握所有的資訊。

陳鳳馨23日在政論節目《少康戰情室》中表示，我們現在都依賴指揮中心公布的資料，但指揮中心說不准公布，如果公布就違反傳染病防治法；如果是假的，那就是假消息，通通要法辦。

陳鳳馨指出，除了指揮公布的資料，其他單位查到的任何資料通通不准公布，她質疑，如果我們要依賴指揮中心，「你能夠掌握到確切的資料嗎」，那如果對方不配合、不誠實怎麼辦？她還以先前確診的紐籍機師被爆料在機上不戴口罩為例，質疑陳時中是否輕信單方面的說法。

對於染疫紐籍機師曾去過車站、餐廳和日本交流協會等場所，陳鳳馨質疑，「請問一下，當場出現的人，你都掌握了嗎？」並指出，出現在這些場所的都不是特定的人，然後又說通通都不准公布，說到這裡，陳鳳馨忍不住開嗆，「好大的官威啊，你以為我們每個人都是蘇醫師，被你告了就會害怕嗎？不會，連蘇醫師都不怕，每個人都不怕，我覺得這一點其實是態度上面很驕傲」。同時，陳鳳馨也對染疫機師女性友人的接觸史十分擔憂。

(中時新聞網)