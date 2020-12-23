桃園市楊梅區瑞原里民豐段770地號，屬國有地，空地閒置多年，里民多在此地種植蔬果。為讓瑞原國中學生就學時，不必繞至人車眾多的楊新路三段，地方爭取該地開闢人行步道，打通民有路一段與民豐路，楊梅區公所表示，工程現已進入設計階段，預計明年農曆春節後完工，給學子一條安全的就學道路。

民豐段770地號位處瑞原國中對面，為民豐路與民有路交會口，瑞原里長葉佐陸指出，該地在日治時期時曾為人行道路，閒置後已數年未有公共建設進駐，地方盼國有地活化許久，考量里內學子眾多，倘施作人行步道、公園等設施，不僅保障學童安全，也能串聯學校與社區，里民皆能受惠。

葉佐陸說，瑞原國中學子上學時，必須行經車流量大的楊新路三段，尖峰時段多與車爭道，險象環生，對孩子通學造成危險。市議員涂權吉、李家興、周玉琴與鄭淑方也與公所協調，彙整各界意見後開闢人行步道。

楊梅公所工務課長羅文驤說，為保障通行安全及閒置國有地活化，公所已向財政部國有財產署申請撥用，上週先將原先的農作與樹木清除，整地後將栽種花草、樹籬及景觀燈，並施作110公尺長、3公尺寬的混凝土壓花步道，總花費約為150萬元，預計明年1月上旬施工，農曆春節後完工。

(中時 )