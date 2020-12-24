開車上路繫安全帶的動作不可少，若是胸前比較雄偉的女性，繫上安全帶的樣子，總會帶來視覺震撼，22歲日本寫真女星櫻井木穗，近日就曬岀繫上安全帶的照片，讓不少粉絲看了直呼凍抹條。

照片中，櫻井木穗穿著淡紫色針織上衣，坐在車裡繫上安全帶，沒想到安全帶一穿過自己胸前，整條帶子就完全陷入她傲人的上圍裡，從側面看過去，幾乎快看不到安全帶的存在，美胸形狀相當明顯，搭配櫻井木穗睜大眼睛的清純無辜表情，反差讓男粉快暴動，紛紛留言直呼「不能專心駕駛了啊」、「破壞感十足」，性感模樣在推特引發迴響。

櫻井木穗繫上安全帶畫面震撼，讓男粉超激動。（圖／翻攝自@kiho_sakurai推特）

櫻井木穗成功挑戰胸部放飲料。（圖／翻攝自IG）

22歲的櫻井木穗是北海道人，寫真主打微肉感、100公分胸圍，童顏巨乳就是她的招牌，進入寫真圈後，已出版多部DVD和寫真，上月才發行第三部DVD。

櫻井木穗除了拍寫真，還是一名外拍模特兒，偶爾也玩Coseplay，造型百變常讓粉絲驚艷，不時在社群網站曬岀養眼辣照，之前流行的「胸部當杯架」遊戲，她也輕鬆挑戰成功，曬岀胸部上平穩放著珍珠奶茶的認證照，獲得許多迴響。

(中時新聞網)