娛樂8點半》台灣女星蔣黎麗，演出《小姐與流氓》、《太陽雨》等戲劇走紅，是中視紅極一時的當家花旦，卻選擇在當紅之際嫁給富豪林大德，不過這段令外界稱羨的豪門婚姻，卻成了蔣黎麗這輩子揮之不去的噩夢，前夫因為豪賭積欠近億台幣，讓她不得不以死相逼，但前夫仍戒不掉嗜賭惡習，因此提出離婚，終結這段22年的婚姻。

女星蔣黎麗因外型亮眼，年僅21歲就踏入演藝圈，先以拍攝廣告出道，接著轉戰戲劇圈，精湛演技讓她戲約不斷，走紅程度與宋岡陵、甄秀珍、邱于庭齊名，被外界譽為「中視當家花旦」，作品以「花系列」最廣為人知，更曾被選中與鄭少秋搭檔，演出《楚留香新傳》，足以見得她走紅程度，雖然演藝事業一帆風順，但感情生活卻坎坷不已，尤其踏入婚姻後更成為人生噩夢起點，她透過朋友介紹認識前夫，也就是挹翠山莊富豪地主林大德，兩個人相識沒多久就墜入愛河，才交往兩個月，林大德便向蔣黎麗求婚成功，婚後便很快懷有身孕，就此淡出螢光幕。

蔣黎麗為了要前夫戒賭曾以死相逼。（圖／中時資料照）

蔣黎麗懷孕後被送至舊金山安胎，原以為前夫返回台灣管理事業，未料公公一通要前夫返家處理事務的電話，才讓她發現事有蹊蹺，這才驚覺前夫過往數日聯繫不到人，原來都是在賭場裡豪賭，也才察覺前夫有嗜賭陋習，沒想到聯絡上前夫後，對方竟要她頂著孕肚去拉斯維加斯賭場將他「贖回」，原來是積欠賭債兩百多萬美金，相當於台幣8千萬，但卻無力償還，這讓身體微恙的她驚嚇過度後，當晚就破水生產。

蔣黎麗與前夫有過16年「無性生活」。（圖／中時資料照）

蔣黎麗為了幫前夫戒賭，不惜以死相逼，無奈前夫始終無動於衷，反倒是偏激的做法讓大兒子留下心理陰影，直到蔣黎麗揚言要帶著兒子去美國生活，才讓前夫要求給予改過自新的機會，讓蔣黎麗以為就此挽回婚姻，沒想到好景不常，懷上第二胎時，前夫要她到加拿大待產，直到快生產才與她見面，讓她意識到自己如同「生小孩機器」般毫無價值，沒想到二兒子出生後，隨之而來的是16年的「無性生活」，「夫妻」兩字可說是有名無實，也讓她萌生離婚念頭。

蔣黎麗狠斬與前夫22年婚姻。（圖／中時資料照）

在兒子成長過程中，蔣黎麗幾乎是「母代父職」，將兩人辛苦拉拔長大，兩個兒子也為她多年來受的委屈感到不值，長大成人後便力勸她離婚，這才讓蔣黎麗在57歲時狠斬這段長達22年的婚姻，而離婚後也獲得上億贍養費，過著下半輩子衣食無缺的生活，脫離前夫陰影後，不僅讓她活出自我，還在節目上大方公開徵友，希望能尋覓到自己的第二春。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)