中國是全球製造業第1大國，誰是下個世界工廠？印度雖然老是喊話要取代中國，但陸媒《騰訊新聞》與《金十數據》指出，印度僅有GDP(國內生產總值)是輾壓式領先，越南在產業結構、FDI(外商直接投資)、勞動力素質都更勝一籌。但結論是目前2國製造業都是中國產業鏈自然外溢，還不到顛覆中國製造地位的程度。

該報導指出，去年印度GDP是2.85兆美元，名列全球第5，越南約2600億美元，還不到印度1/10，可說不具備可比較性。不過印度人口約13.9億、越南約近9800萬，比例其實超過GDP差距比例，而且越南今年還能維持經濟成長，印度卻陷入史上首度萎縮，雙方差距可能會快速縮小。

印度GDP若依產業別分析，製造業比重長期停留15%左右，不但多數就業人口停留在第1產業，主要經濟也靠服務業，特別是通訊科技軟體外包服務，「製造業卻仍然是從0到0的狀態」，越南製造業占GDP比重卻由個位數到去年16.48%，且越南同時是CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)、RCEP(區域全面經濟夥伴協定)會員國，製造業發展機遇更大。

其次，印度雖然2014年就喊出印度製造口號，並數次修改法令開放外資進入，但政策缺乏全面性與穩定性，2016年逕行廢止500、100盧比面額紙鈔，隔年又推行獨立後最大規模稅制改革，尚不考慮可能一年多達上千或數千次的關稅調整，決策的隨意程度足使外資警惕。反觀越南，對外資而言較不利因素只有工會活動過於發達和勢力龐大，但政策具有穩定性，特別是中國、韓國企業大量遷入，FDI從2000年開始逐步攀升。

最後，印度、越南都有人口紅利，但印度的人口紅利正逐漸轉成人口炸彈，印度製造業、服務業潛在勞動力每年增加約1470萬，但每年平均被創造出的就業崗位只有650萬，還有人預測印度人口最高峰還沒到來，加上成人識字率仍不到8成，人口基數難以轉換成高效率的勞動力。越南則相當重視教育，政府教育支出占GDP的5.3%，比中國3.3%、印度3.1%都突出，據世界銀行統計，該國15歲以上人口識字率達95%，也比印度出色。

(中時新聞網)