托大陸網紅周揚青的福，2020年不僅創造了「時間管理大師」這用來稱呼劈腿男的封號，也對「多人運動」有了新的定義。今年在「豬揚色變」前後爆出不少男星疑似劈腿、用情不專的桃色八卦，有人笑嘻嘻開記者會被罵，隨後又在鏡頭前落淚，也有人還沒離婚就傳疑有新歡，中時新聞網委託「大數軟體Infominer輿情系統」分析出2020年人氣最旺的時間管理大師，且讓我們跟讀者一起回顧。

●羅志祥

羅志祥（小豬）和大陸網紅周揚青交往9年，兩人一度傳出好事近，今年初卻傳出分手又復合，周揚青今年4月發長文親口證實和羅志祥分手，更批男方愛搞多人運動，和工作人員、旗下藝人有染，還拋出震撼彈點名蝴蝶姐姐（愷樂）也有份，而愷樂後來沒回應，疑似默認。

羅志祥和周揚青9年情斷，還爆出多人運動醜聞。（圖／中時資料照片）

周揚青當時強調，自己並非要毀掉小豬才發文，「我會以這樣的方式是因為他行為品質敗壞，道德淪喪，並且絕無改過的可能，所以不願再讓其他女生受害！」而羅志祥近期因住處違建游泳池被罰，他受訪洗白解釋搶歐弟女友、宜蘭泳池趴、楊登魁葬禮未現身、孫德榮性騷疑雲，但後來又爆出疑似他助理聊天截圖，稱「主任」與網紅每周做一次，但羅志祥經紀人已澄清是帳號被盜。

阿翔聲稱已和謝忻全面斷絕聯繫。（圖／中時資料照片）

●阿翔

「浩角翔起」成員阿翔（陳秉立）和Grace結婚9年，育有2女1子，去年6月被周刊踢爆和主持人搭檔謝忻過從甚密，不只透過社群網站隔空傳情，還被拍到在車邊激吻，出軌證據確鑿。阿翔第一時間出來開記者會，臉上掛著笑容：「其實很簡單的，一直以來這段友誼情感滿滿的，都是滿滿的」，強調和謝忻只是友情，又說因當天謝忻心情低落才會這樣做給予「鼓勵」。

阿翔承認，因沒有拿捏好界線才被拍到照片，因態度輕浮被網友罵翻，之後他二次出面開記者會，並拉好兄弟浩子一同出馬，一開場阿翔先聲淚俱下道歉，浩子則說；「我身為阿翔的搭檔與謝忻的師兄，他們犯錯就是我犯錯」，阿翔後來斷開謝忻強勢復出錄影工作，而謝忻不僅沒有固定主持工作，連通告量都慘的可憐。

謝和弦和前妻Keanna離婚前傳出另有女友莉婭。（圖／中時資料照片）

●謝和弦

謝和弦去年底因前妻Keanna舉報呼麻被逮，他返家後和Keanna全面鬧翻，結束4年短暫婚姻，但兩人簽字前不僅撕破臉互咬，還鬧出謝和弦無縫接軌交新女友莉婭，讓Keanna對謝和弦、莉婭提出「侵害配偶權」的訴訟，求償420萬元。

謝和弦當時分享跟Keanna對罵截圖，通知前妻已經將過去對她示愛的刺青改掉，Keanna嗆說：「可惜了原本的美作，被改得好醜。」謝和弦則說：「跟妳的心一樣醜剛好」，Keanna又回：「你的思維、對話、以及故意想激怒別人的行為好像中二生喔」，謝和弦又罵：「這輩子都不想跟妳做愛！」今年9月兩人終於順利簽字離婚，謝和弦則改口說：「莉婭是我找來解脫演出的」，否認婚內出軌。

馬俊麟和王瞳因拍戲鬧出假戲真做。（圖／中時資料照片）

●馬俊麟

馬俊齡跟王瞳去年因演出《大時代》傳出假戲真做，使馬俊麟太太以侵害配偶權提告及求償精神慰撫金400萬，王瞳後來帶著媽媽、阿姨本來想到馬家澄清此事，卻因爆出口角被梁敏婷批評「侵門踏戶」，梁更曬出王瞳一行人影片，王瞳阿姨在片中稱：「妳（梁敏婷）老公的事情，妳要負更多的責任」。

馬俊麟後來和王瞳出面開記者會認了「感情沒控制好」，又說不知道太太對王瞳提告，令他不知如何面對公司和王瞳，稱：「我覺得王瞳小姐於公於私都是幫助我的人，今天我想沒有這部戲，大家沒有人會知道馬俊麟是誰。」反遭網友二度罵翻，認為他只忙著保護王瞳。今年9月有網友問梁敏婷：「釋懷了嗎所有？」她大器回應：「唯一對星元長太快，瞬間從嫩嬰長成幼兒無法釋懷」。

陳彥名遭爆背著正宮女友，和網紅過從甚密。（圖／中時資料照片）

●陳彥名

29歲男星陳彥名3年前以電影《紅樓夢》和網路劇《深藍與月光》走紅，被封為「國民男友」的他對外總宣稱沒有對象，去年底卻爆出其實有正牌女友，另外又跟網紅始祖小安過從甚密，不顧公司的禁愛令，且小安自己原本也有男朋友，使陳彥名不僅被貼上劈腿標籤，又陷入小王疑雲。

去年一名自稱陳彥名正牌女友的網友向媒體爆料，指兩人早在陳彥名服替代役時就開始交往，出道後陳彥名向公司隱瞞戀情，女友也忍氣吞聲，發現陳彥名偷吃才曝光一切。而據《CTWANT》報導，陳彥名和小安過去就曾在IG隔空放閃，某月小安分享人在韓國「包棉被」照片，不久陳彥名就曬出在韓國機場的照片，兩人隔月不約而同分享在同間日本咖啡廳、不同角度的照片，疑似愛相隨旅遊。

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(中時新聞網)